Proiezionidiborsa ha più volte affrontato la problematica delle cartelle esattoriali, sotto tanti profili. Analizziamo oggi cosa accade se vi è irreperibilità del destinatario secondo l’ultimo orientamento della Corte di Cassazione. Altro che Pace Fiscale e Condono, tanti italiani hanno ricevuto cartelle esattoriali nulle, per l’ordinanza 28154 del 10 dicembre.

La classica eccezione nei ricorsi tributari è la mancata notifica della cartella di pagamento! Spesse volte è vero, altre è un espediente della parte, se si tenta la sorte, magari l’Agenzia non riesce a fornire la prova dell’avvenuta notificazione. In questa ipotesi, il gioco è fatto, si annulla la cartella perché nel frattempo il diritto alla riscossione è prescritto.

Per quanto riguarda la notificazione delle cartelle al contribuente si applica l’art. 60 del D.P.R. n.600/ 1973, e va effettuata dai messi notificatori o speciali. Tale disposizione indica in maniera chiara e precisa tutte le attività che questi ultimi devono svolgere, sia se trovano il diretto interessato sia in mancanza.

L’irreperibilità, fatto molto comune nelle case degli italiani

Quando si applica la notifica a mezzo soggetto abilitato, si distingue in irreperibilità relativa e assoluta. Relativa si ha quando non è possibile la notifica per irreperibilità, incapacità o rifiuto del destinatario. Pertanto, quando si parla di irreperibilità relativa, il messo affigge avviso preso l’abitazione, e lo comunica al contribuente a mezzo racc.ta a.r. Deposita poi l’atto presso la Casa Comunale. Si parla di irreperibilità assoluta, quando nel comune dove di deve fare la notifica, non risulta abitazione e/o ufficio del contribuente.

Il caso di cui si è occupata la Corte di Cassazione con ordinanza nr.28154 del 10 dicembre

Nel caso di irreperibilità assoluta, pertanto, il messo deposita soltanto l’avviso nell’ Albo Comunale.

Il caso di specie riguarda un contribuente cui il messo notificatore, non trovandolo aveva rilevato l’irreperibilità assoluta del destinatario.

La Corte ha chiarito che quando si verifica un caso di irreperibilità il messo notificatore deve svolgere le indagini del caso, ovvero deve effettuare ricerche presso il Comune.

Quindi, alle Cartelle esattoriali cosa accade se vi è irreperibilità del destinatario, secondo l’ultimo orientamento della Cassazione? La Corte le considera illegittime se il messo notificatore non svolge le opportune ricerche, limitandosi ad applicare la irreperibilità assoluta. Altro che Pace Fiscale e Condono, tanti italiani hanno ricevuto cartelle esattoriali nulle!

