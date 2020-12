Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Comprare subito un titolo azionario sottovalutato del 90%? Visti i dati delle vendite degli ultimi mesi di Unieuro la risposta non può che essere affermativa. Negli ultimi mesi, infatti, le vendite sono aumentate in doppia cifra soprattutto grazie al canale online.

Non deve, quindi sorprendere se nell’ultimo anno il titolo abbia avuto una performance superiore sia al settore di riferimento che al mercato italiano.

Dal punto di vista della valutazione il confronto con il fair value mostra una sottovalutazione di circa il 90%. Un’analisi basata sui multipli degli utili, invece, mostra un titolo la cui quotazione potrebbe triplicare per allinearsi alla media del settore di riferimento.

C’è un solo analista che copre Unieuro e ha un giudizio Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10%.

Comprare subito un titolo azionario sottovalutato del 90%? La parola all’analisi grafica e previsionale

Unieuro (MIL:UNIR) ha chiuso la seduta del 14 dicembre a quota 12,78 euro in rialzo dello 0,63% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è rialzista e, guardando gli obiettivi indicati in figura, ha obiettivi che potrebbero portare a un raddoppio delle quotazioni rispetto ai livelli attuali. In quest’ottica ha un ruolo molto importante la resistenza in area 13,68 euro. Sono, infatti, cinque settimane che le quotazioni sono incastrate nel trading range 12,26-13,68 euro. Solo una chiusura settimanale esterna a questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Da notare che lo Swing Indicator è in posizione rialzista, ma la sua forza sta diminuendo. Prestare, quindi, molta attenzione.

Time frame mensile

La tendenza in corso è rialzista, ma dopo aver rotto il II obiettivo di prezzo in area 11,92 euro sta perdendo slancio.

Al rialzo lo spazio per ulteriore crescita è limitato a un 15% circa, mentre una chiusura mensile inferiore a 11,92 euro farebbe invertire al ribasso la tendenza di lungo periodo.

