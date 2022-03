Fra i fiori primaverili ci sono sicuramente le mimose, i tulipani oppure i fiori pesco. Tutte queste varietà possono allietare le nostre case con meravigliosi boccioli da porre come centrotavola. Fra le piante più apprezzate troviamo ad esempio le orchidee che contano milioni di appassionati in tutto il Mondo. In ogni Paese sono nate delle sezioni, all’interno dei garden club, che raggruppano i numerosi estimatori di orchidee. Dagli amatori ai vivaisti, ormai è caccia all’esemplare originale di orchidea. Una fra queste varietà è l’orchidea ballerina.

Altro che mimose, rose o azalee perché è questa l’orchidea profumata perfetta per chi ha cani e gatti

Il nome scientifico è Oncidium e possiamo dire che si tratta di un’orchidea con oltre 400 varietà. I tratti comuni dell’Orchidea Oncidium sono proprio i fiori che al minimo alito di vento iniziano a muoversi come in una danza leggera ed elegante. I colori prevalenti vanno dal giallo canarino fino all’arancione tenue. Nella sottovarietà Müsterland, I fiori sono molto piccoli e hanno un delicatissimo color giallo. Questa varietà può superare il mezzo metro di altezza e fiorisce da marzo fino a giugno.

Come si cura la ballerina?

Predilige una posizione rivolta a Nord-Est. In questa posizione, infatti, non riceverà la luce del sole cocente del mezzogiorno e del pomeriggio. È comunque una pianta d’appartamento e si posiziona sul davanzale interno della finestra. Occorre esporla alla luce ma non ai raggi diretti del sole. Essendo originaria del Centro-Sud America, la Oncidium Müsterland trova la sua temperatura ideale fra i 20°e i 26°. La ballerina è un tipo di orchidea profumata e ha un caratteristico sentore di “Pasticceria”, a metà fra cacao e vaniglia.

Come sappiamo l’orchidea richiede particolari attenzioni per il controllo dell’umidità ma in linea di massima possiamo annaffiare una volta a settimana. In questo caso è meglio utilizzare un vaso in plastica. Il vaso in plastica non solo è più idoneo a trattenere l’umido ma è ancor più adatto a mantenere il microclima dell’orchidea. L’Orchidea ballerina viene classificata come Pet Friendly ossia non tossica o nociva per cani, gatti e persino cavalli. Ad affermarlo è l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals® (ASPCA®). L’orchidea, almeno per quanto riguarda la varietà “ballerina”, viene sollevata dal fatto di essere pericolosa per i nostri fedeli amici quadrupedi.

Quindi altro che mimose, rose o azalee ecco qual è l’orchidea perfetta per le nostre cane e i nostri amici a quattro zampe.

