Gli animali domestici sono parte integrante della famiglia. E quindi, come tali, dobbiamo accudirli e prenderci cura di loro. Avere un amico peloso in casa è come avere un familiare in più. E merita tutte le nostre attenzioni e il nostro affetto. Per questo motivo, dobbiamo conoscere tutti i modi in cui possiamo proteggere la sua salute. E, soprattutto, dobbiamo essere consapevoli di cosa può essere pericoloso per il suo benessere. C’è una leggenda, per esempio, che sostiene che le orchidee mettano a rischio la vita dei nostri animali domestici. Dunque, scopriamo quanto questa pianta può essere pericolosa per cani e gatti.

L’orchidea, la credenza popolare che sostiene sia velenosa per gli animali domestici

Da anni, c’è una leggenda molto diffusa secondo cui l’orchidea può essere velenosa per i cani e per i gatti. Soprattutto, gli animali domestici potrebbero avere dei seri problemi di salute se dovessero ingerirla. Si tratta di una credenza che è stata davvero molto accreditata nel corso degli anni, e diverse generazioni hanno dato credito a questo mito. Ma qual è la verità?

Quanto c’è di fondato in questa leggenda?

In realtà non c’è alcuna prova scientifica che le orchidee possano nuocere alla salute dei nostri animali domestici. Dato che si tratta di una pianta molto diffusa nelle case, è giusto conoscerne tutti gli aspetti e sapere la verità. E, ripetiamo, non vi è alcuno studio a sostegno di questa tesi! L’unico consiglio che possiamo dare è di posizionare l’orchidea in un posto che il gatto o il cane non riescano a raggiungere. Ma solo perché la rovinerebbero giocandoci! Perciò, sembra proprio che questa leggenda sia solo una credenza infondata!

