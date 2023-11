Altro che mercatino di Natale di Trento o Bolzano, è questo quello più antico d’Italia e per il ponte dell’8 puoi spendere anche solo 338 €

Molto spesso si tende a pensare che i primi mercatini natalizi d’Italia siano quelli dei due capoluoghi di provincia. In realtà dobbiamo spostarci ancora più a Nord per trovare il più antico Christmarkt d’Italia.

Stiamo facendo riferimento al mercatino natalizio di Bressanone, una cittadina davvero caratteristica, a Nord Est di Bolzano. Anche quest’anno, infatti, si rinnova il tradizionale appuntamento con la magia delle casette natalizie addobbate a festa. Saranno 44 gli espositori dell’edizione 2023/24, la trentaduesima dell’evento, che si conferma il più longevo d’Italia. Andiamo a scoprire cosa si trova di speciale a Bressanone e quanto può costare soggiornare il weekend dell’Immacolata.

Altro che mercatino di Natale di Trento o Bolzano, è questo quello più antico d’Italia ecco la magica atmosfera di Bressanone

Una delle particolarità del mercatino natalizio a Brixen (questo il nome di Bressanone secondo la toponomastica tedesca) consiste nella vendita di prodotti totalmente locali, e quasi esclusivamente made in Alto Adige. Fra le casette in legno allestite in Piazza Duomo ai piedi del grande albero illuminato, si possono trovare prodotti in lana e feltro, saponi fatti a mano, cuscini di cirmolo, miele e candele decorative in cera d’api. Non possono mancare gli addobbi per l’albero frutto del lavoro di tanti artigiani locali: si può scegliere fra le piccole figure intagliate in legno o le sfere di finissimo vetro soffiato dipinte a mano.

L’area gastronomica, poi, è particolarmente allettante e quando si passeggia all’aria fresca e frizzante certi profumini di cioccolata, vin brulè, oppure würstel e krapfen diventano davvero irresistibili. Sono assolutamente da provare:

il Leberkäse, il tipico polpettone di origine tedesca che si può gustare da solo o accompagnato da fette di pane al cumino;

le mele al forno;

gli stauben con la marmellata, le tipiche frittelle con tanto zucchero a velo a pioggia;

l’Aperol caldo;

i Buchteln, focaccine dolce e soffici con ripieno di marmellata;

i Tirtlen, una specie di gnocco fritto con ripieno dolce o salato.

La tradizione al mercatino

Sono molti gli eventi in programma che richiamano direttamente la tradizione tedesca molto sentita nella città. Ad inaugurare la mostra mercato sono stati gli Angeli del Natale, una figura molto popolare nei mercatini tedeschi come quello di Norimberga. Il 5 dicembre ci sarà la sfilata dei terribili Krampus, temibili diavoli pronti a spaventare i bimbi cattivi. Il 6 dicembre, invece è atteso San Nicola che scortato dagli Angeli del Natale incontrerà i bambini presso Piazza Duomo.

Quanto costa soggiornare a Bressanone per il ponte dell’Immacolata?

Chi volesse approfittare del ponte dell’8 dicembre per visitare questo straordinario mercatino di Natale dovrà affrettarsi perché, come di consueto, negli alloggi della città si registra il tutto esaurito. Innanzitutto consigliamo di prendere in considerazione per un soggiorno last minute anche gli splendidi sobborghi dell’antica città vescovile. Inoltre chi volesse inaugurare la stagione sciistica, potrà solcare le piste della vicinissimo comprensorio sciistico della Plose.

Per risparmiare si possono quindi cercare degli alloggi a Varna o sull’Altopiano di Naz -Sciaves che dista 6 km da Bressanone. Qui ad esempio su uno dei siti più popolare per la prenotazione di hotel on line, troviamo un’offerta a 338 € per una stanza doppia per due notti dall’8 al 10 dicembre in una pensione a 3 stelle. In città, invece, le poche strutture che hanno ancora qualche camera per il ponte dell’8 dicembre, registrano prezzi superiori alle 700 € per due notti per due adulti.

Bressanone aspetta grandi e piccini perché, altro che mercatino di Natale di Trento o Bolzano, è questo quello più antico d’Italia e sarà aperto sino 6 gennaio 2024.

Lettura consigliata

Case all’asta in Italia: ecco 5 occasioni da non lasciarsi sfuggire a meno di 70.000 euro