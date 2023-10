Allarme acari, come liberarsene a costo zero: cosa usare contro di loro 

È allarme acari in molti giardini e case, ma ecco qualche consiglio su come liberarsene a costo zero, usando prodotti naturali che forse abbiamo già in casa.

L’inizio dell’autunno ha portato con sé un problema molto fastidioso per l’ambiente, per le persone e per gli animali: è la presenza di acari un po’ ovunque. Questi esserini sono fastidiosi, ma anche pericolosi e si possono trovare sia in casa che in giardino.

Il problema più grande si verifica nelle scuole in cui i bambini vogliono giocare ancora all’aperto approfittando di temperature ancora miti. Ma gli acari pungono e, allora, per questo allarme acari, come liberarsene a costo zero è un’informazione d’obbligo da provare subito.

Ci sono metodi da applicare in casa e metodi da applicare in giardino e nei luoghi pubblici per cercare di far fronte a questo problema. Ci sono prodotti che non costano nulla e che sono completamente naturali.

Cosa sono e perché sono pericolosi

Gli acari sono Antropodi che appartengono alla famiglia degli Aracnidi. Prosperano in ambienti polverosi e umidi, si trovano spesso nelle case in cui non vengono rispettate alcune regole. Il problema è che possono pungere e che hanno degli allergeni che scatenano problemi respiratori nelle persone.

Ci sono molte specie. Oltre agli acari della polvere presenti in casa, soprattutto sotto e nel letto, ci sono gli acari delle piante. Moltissime case hanno un giardino e le piante sono l’habitat perfetto per loro. Anche in questo caso rappresentano un pericolo in quanto si nutrono della linfa vitale e limitano la crescita delle piante.

Allarme acari, come liberarsene a costo zero: una piccola guida pratica

Il Ministero della Salute ha fatto sapere che ci sono alcune precauzioni utili da prendere in casa:

mantenere una temperatura inferiore a 22 gradi e un’umidità inferiore al 50%;

mai lasciare in giro per casa asciugamani bagnati;

usare spesso l’aspirapolvere, anche sui tappeti;

coprire divani e poltrone con materiale lavabile;

lavare spesso la biancheria del letto ed esporla regolarmente ad aria e sole.

Per quanto riguarda il giardino, invece, bisogna avere cura di tenere l’erba bassa e le piante sempre curate, anche nei luoghi pubblici. Questa è la prima azione per ridurre la loro presenza.

Poi, ci sono dei prodotti appositi da usare che sono disponibili in commercio. Tuttavia, è sempre meglio optare per quelli naturali, come l’olio di neem, soprattutto se si devono usare nei giardini di asili e scuole.

I prodotti naturali che infastidiscono gli acari e che li fanno allontanare istantaneamente sono l’eucalipto, la menta e la lavanda. Avere qualche pianta in giardino può essere la soluzione, usando foglie e fiori, oppure si possono usare gli oli essenziali con queste fragranze.