Quanto guadagna il concorrente Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello e a quale altro programma ha già partecipato

Giuseppe Garibaldi è senz’altro uno dei personaggi chiave del nuovo Grande Fratello. Proprio in questi giorni il ragazzo è al centro del gossip per il suo avvicinamento all’attrice Beatrice Luzzi. Ma quanto guadagnerebbe nella trasmissione e dove lo abbiamo già visto?

Il Grande Fratello è uno dei reality più longevi e seguiti della televisione italiana. Questa edizione, poi, ha destato sin da subito la curiosità di molti telespettatori per via della nuova linea editoriale voluta da Pier Silvio Berlusconi.

Addio al trash e subito cambio di rotta, non solo per il GF. Ad esempio, anche il programma Pomeriggio 5 ha subito una vera e propria rivoluzione.

Le novità di quest’anno? Nella nuova edizione Alfonso Signorini è affiancato dalla giornalista Cesara Buonamici. Come inviata social, al posto di Giulia Salemi, c’è Rebecca Staffelli. Ma le novità non sono finite, ci sono dei cambiamenti anche nel cast. I concorrenti famosi sono affiancati da persone comuni. Quindi Vip e Nip rinchiusi nella stessa casa.

Quanto guadagna il concorrente Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello: le cifre

Tra i concorrenti non famosi c’è il calabrese Giuseppe Garibaldi. Il ragazzo ha 30 anni ed è nato a Palmi in provincia di Reggio Calabria. Lavora come collaboratore scolastico e barman nei locali. Come tutti i ragazzi della sua età sogna il posto fisso. Nella sua prestazione Giuseppe, racconta di essere molto legato alla famiglia e scherza anche sul suo nome che rimanda a quello dell’eroe dei due Mondi.

Nella casa il ragazzo si è molto legato all’attrice Beatrice Luzzi. Una simpatia reciproca confermata anche da un bacio avvenuto sabato 7 ottobre.

Ma quanto guadagna il concorrente Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello? Come si legge in alcuni siti web, in generale, il compenso dei concorrenti del Grande Fratello potrebbe variare in base alla popolarità e al contratto stipulato. Il cachet partirebbe da 5.000 euro e fino a 15.000 euro a settimana. Se il ragazzo dovesse vincere, allora, incasserebbe anche il premio finale, 100.000 euro (la metà da dare in beneficenza). Una volta uscito dalla casa, a queste somme, dovrebbero aggiungersi anche quelle provenienti dalle ospitate Tv ed eventuali sponsor.

Un piccolo cameo in Tv

Ma sai che Giuseppe Garibaldi è già apparso in Tv? Il collaboratore scolastico ora concorrente del GF ha partecipato al programma “Tipi da Crociera” girato a bordo della nave MSC Bellissima. Parliamo di una sketch comedy andata in onda nel 2022 su Italia 1. Tra i protagonisti del programma comparivano anche Lodovica Comello e Nicolas Vaporidis. Quella di Giuseppe Garibaldi, è stata una brevissima apparizione, ma che non è passata inosservata al pubblico più attento.