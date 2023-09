Alex Schwazer è il concorrente più controverso del Grande Fratello: doping, famiglia e quanto guadagna al reality show

Alex Schwazer è uno dei partecipanti al Grande Fratello 2023. Il passato oscuro del maratoneta italiano lo conosciamo tutti. Ma quanto guadagna attualmente alla trasmissione? I numeri sono da capogiro.

L’ennesima edizione del padre dei reality show ha da poco fatto il suo esordio in tv. Il format diverso e le nuove figure in studio sono le vere novità di quest’anno. Sappiamo che a fianco di Alfonso Signorini c’è la sorprendente Cesara Buonamici. E che tra i concorrenti ci sono personaggi di origini umili e meno conosciuti al pubblico. Tuttavia, una delle figure che ha da subito attirato gli sguardi dei telespettatori è quella di Alex Schwazer. Il nome dovrebbe dire molto: si tratta del maratoneta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino, squalificato per doping nel 2016.

La sua storia ha avuto grande seguito, tanto che lui stesso ci avrebbe scritto un libro (“Dopo il traguardo”) nel 2021. Dalla carta allo schermo, la lettura avrebbe quindi ispirato l’ideazione di una docuserie Netflix sulle sue vicende. Attualmente, possiamo dire che Alex Schwazer è il concorrente più controverso del Grande Fratello. Ma qual è il premio economico per partecipare al reality di Mediaset? E quali sono i dettagli sulla vita privata?

Alex Schwazer è il concorrente più controverso del Grande Fratello e oggetto di televoto

Chi segue la trasmissione di Canale 5 saprà che i concorrenti potrebbero doversi raccontare. E così ha fatto nella terza puntata Schwazer, trattando i momenti difficili della sua carriera e nel privato. L’ex maratoneta ha parlato della depressione che lo aveva colpito, dando la colpa a sé stesso per quanto accaduto. In seguito, ha messo il punto sulle nuove accuse mossegli contro nel 2016, professando nuovamente la sua innocenza. Nonostante il tribunale lo abbia scagionato, però, la squalifica è ancora in corso.

Dopo le dichiarazioni a cuore aperto dell’altoatesino, il pubblico della rete avrebbe espresso opinioni diverse riguardo il suo destino televisivo. Qualcuno avrebbe manifestato sui social attimi di commozione per la vicenda. I meno sentimentali, invece, avrebbero chiesto a gran voce la sua uscita dal programma.

La famiglia e gli incassi tv

Alex Schwazer ha una moglie e due figli. La compagna di vita dal 2016 è Kathrin Freund, un’estetista di Vipiteno. Proprio la donna l’avrebbe supportato durante gli anni più bui della sua vita, standogli vicino. Ora che ha ottenuto un posto al Grande Fratello, le casse di Schwazer si starebbero riempiendo con lauti guadagni. Anche se è difficile stabilire delle cifre precise, possiamo ipotizzare il profitto. Di solito, il cachet per i concorrenti vip varia dai 5.000 ai 15.000 euro alla settimana. La somma, comunque, dipende anche dalla singola fama e da come si sviluppa il gioco. Insomma, un gruzzoletto niente male nelle casse del vincitore olimpico della 50km del 2008.