Costa davvero pochi euro cucinare questo piatto favoloso ma pochi sanno quale pasta comprare

L’estate è agli sgoccioli, sfruttiamo il momento per assaporare la pasta fredda più innovativa di sempre.

L’estate è ormai passata, ciò non toglie che anche se l’autunno sta per arrivare possiamo continuare ancora per un certo periodo a preparare cibi prettamente estivi. Il motivo è semplice, in gran parte d’Italia il caldo non ha ancora lasciato spazio a temperature più miti. Come tutti sanno, uno dei piatti cavallo di battaglia dell’estate è il l’insalata di riso.

Oltre all’insalata, poi, si potrà utilizzare anche la pasta. Non è mai facile capire quale è la pasta migliore per le diverse preparazioni, qui si consiglia di utilizzare la pasta corta per riuscirà a condirla al meglio. Infatti, penne o fusilli si fonderanno meglio con gli altri ingredienti e daranno al piatto finale un sapore veramente incredibile. Oggi si vedrà la preparazione di un’insalata di pasta con tonno e formaggio che ci lascerà senza parole. Ovviamente una ricetta semplice e poco costosa ideale anche per coloro che hanno poca dimestichezza con i fornelli. Ma quanto ci costerà realizzare questo piatto?

Costa davvero pochi euro cucinare questo piatto favoloso

Per realizzare questa pasta con tonno e formaggio sarà necessario procurarsi la pasta corta tipo fusilli o penne, del tonno, del caciocavallo o formaggi simili, dei capperi, dell’olio extravergine di oliva, del sale e del pepe. Innanzitutto portare ad ebollizione l’ acqua in una pentola, salarla e mettere a cuocere la pasta che andrà, però, scolata al dente. Una volta potremmo condirla con due cucchiai di olio extravergine di oliva e, in seguito, lasciata raffreddare.

Nel frattempo tagliare a dadini il formaggio che ci servirà per preparare il condimento. La medesima cosa andrá fatta con il tonno che, dopo essere stato scolato, andrà suddiviso in pezzetti. Lavare, poi, i capperi per eliminare il sale in eccesso. Sistemare in una ciotola i pezzetti di tonno, formaggio e i capperi che andranno insaporiti con sale e pepe. Come ultimo passaggio aggiungere la pasta e mescolare accuratamente. Il piatto, una volta raffreddato, sarà perfetto da consumare anche in pausa pranzo.

Spesa

Per quanto riguarda i costi possiamo acquistare la pasta a meno di 2 euro per 500 grammi, i capperi sotto sale costeranno circa 5 euro al kg mentre il caciocavallo circa 17 euro al kg. Molto dipenderà, comunque, dalla marca e dalla tipologia di prodotto acquistato. Come si scriveva, poi, la pasta migliore da scegliere sarà quella corta. Perfette anche le penne lisce che ci permetteranno di assaporare una pasta davvero ricca di gusto.

