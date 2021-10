I mesi della pandemia sono stati momenti in cui molti hanno riscoperto vecchie passioni o nuovi interessi. Moltissime persone hanno iniziato ad ascoltare lezioni e conferenze, podcast ed audiolibri. Tra tutti i produttori di contenuti uno in particolare si è affermato in maniera inaspettata.

Stiamo ovviamente parlando del professore Alessandro Barbero, esperto storico medievista dalle grandi doti narrative. Ora è di nuovo finalmente possibile incontrare dal vivo il professore Barbero dopo due anni di pausa per la pandemia. Alessandro Barbero ritorna dal vivo con queste interessantissime lezioni gratis e aperte a tutti.

Una star social che ha molto da insegnarci

Barbero insegna all’Università del Piemonte Orientale, ma nel tempo libero tiene lezioni e conferenza aperte al pubblico. Negli ultimi tre anni il professore ha conosciuto un successo inaspettato e davvero ampissimo. I video caricati su Youtube delle sue lezioni hanno registrato milioni di visualizzazioni e anche chi non aveva mai amato la storia si è appassionato. Conferenze di storia greca romana e soprattutto medievale, che il professore tiene su temi specifici o su personaggi storici rilevanti.

Ora che gli incontri dal vivo sono possono avvenire, in molti si chiedono dove sia possibile seguire una lezione del professore dal vivo. In realtà, il professore tiene numerosi incontri su vari temi storici. Oggi parleremo di un ciclo di incontri che avverrà a Torino e che è aperto a tutti su prenotazione.

Il programma di incontri è organizzato da Intesa Sanpaolo e avrà luogo proprio nel grattacielo sede della banca. Il ciclo di tre lezioni è dedicato alle donne nella storia e il professore terrà incontri dedicati a tre figure femminili, in particolare Madre Teresa, Nilde Iotti e Caterina la Grande. La prima conferenza è già passata e ha registrato il tutto esaurito, mentre per le prossime due è possibile prenotare per accaparrarsi un posto.

L’incontro su Madre Teresa avrà luogo il 28 ottobre alle 18.00 e quello su Nilde Iotti il giovedì successivo, 4 novembre alla stessa ora. Entrambi gli incontri saranno disponibili in streaming sul sito di Sanpaolo dopo qualche giorno.

Se amiamo la storia e il professor Barbero in particolare non possiamo assolutamente perderci queste conferenze, né la possibilità di alzare la mano e porgere direttamente a lui una domanda o una curiosità.

Se anche noi abbiamo scoperto una passione per la conoscenza negli ultimi anni, dobbiamo assolutamente conoscere questi canali Youtube dedicati alla storia e alla filosofia.