Al nuovo concorso del Ministero della Giustizia per 1.758 posti a tempo indeterminato si accede anche con sola licenza media

Il Ministero della Giustizia (MdG) ha pubblicato un nuovo bando sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 19 aprile. Si tratta di una selezione pubblica tesa alla copertura di 1.758 posti di allievo agente del Corpo della Polizia Penitenziaria e così ripartiti:

1.055 posti (791 uomini e 264 donne) riservati agli VFP1 in servizio da almeno 6 mesi ovvero agli VFP1 collocati in congedo al termine della ferma annuale. Inoltre, anche ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo;

703 posti (527 uomini e 176 donne) aperti ai cittadini italiani.

Sintetizziamo i passaggi chiave del testo, anticipando solo che al nuovo concorso del Ministero della Giustizia per 1.758 posti ci si può candidare anche senza diploma.

Requisiti di partecipazione al nuovo bando

L’art. 2 del bando elenca i requisiti di partecipazione al concorso.

Ai candidati è richiesta anzitutto la cittadinanza italiana e il godimento dei diritti civili e politici. I limiti anagrafici vanno invece dai 18 anni compiuti fino ai 28 anni non compiuti. Essi sono tuttavia elevati per i soli VFP per un periodo di tempo pari all’effettivo servizio militare prestato e comunque non superiore ai 3 anni.

Veniamo adesso al requisito riguardante il titolo di studio. Il testo prevede il possesso del diploma di scuola media di scuola secondaria di primo grado per i candidati VFP (in servizio o in congedo). Per tutti gli altri aspiranti allievi occorre il diploma di scuola secondaria di secondo grado valido per l’iscrizione universitaria. Oppure la possibilità di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d’esame.

In ultimo troviamo i requisiti di efficienza fisica e di idoneità psico-fisica e attitudinale alle mansioni. Essi peraltro costituiscono alcuni degli step previsti dalla stessa procedura di selezione. L’art. 3 elenca invece i casi di esclusione dei candidati dal concorso.

Al nuovo concorso del Ministero della Giustizia per 1.758 posti a tempo indeterminato si accede anche con sola terza media

Le istanze di partecipazione andranno redatte e inviate online, compilando il form presente sul portale del MdG. A tal fine i candidati dovranno essere in possesso di identità digitali e compilare il modulo inserendo i dati richiesti dalla maschera. Infine ricordiamo che il termine ultimo per le candidature è fissato al prossimo 19 maggio.

Le fasi di svolgimento del concorso prevedono i seguenti passaggi:

prova scritta d’esame (il calendario sarà pubblicato sul portale del MdG a far data dal 22 giugno 2022 ovvero in altra data ivi indicata);

prove di efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamenti attitudinali.

In chiusura invitiamo il Lettore interessato alle selezioni a prendere visione integrale del bando per tutti i dettagli del caso.

