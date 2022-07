Siamo quasi a fine luglio e i movimenti astrali iniziano a farsi sentire. Da fine luglio al mese di agosto, tante cose cambieranno e c’è forte attesa da parte di tutti. Si è sempre pensato, infatti, che il cuore dell’estate cada proprio nel mese di agosto, che, solitamente riserva grandi stravolgimenti. Anche quest’anno fortune, gioie, amori, insomma buone notizie, sono in serbo soprattuto per 4 segni zodiacali. Per alcuni segni, luglio è stato un mese complicato ma sta, oramai, volgendo al termine. Agosto, è in arrivo dominato dal segno del Leone. Questo, a differenza della Vergine, che ha dominato luglio, lascerà concedere molti piaceri e divertimenti.

Quali saranno quelli più fortunati

Vediamo quali segni zodiacali si divertiranno dei più ed approfitteranno maggiormente del piacere e della leggerezza del mese alle porte. Insomma, scopriamo quali saranno i segni che avranno un agosto pieno di fortuna, soldi e amore. Tra i più fortunati del mese, al primo posto troviamo l’Ariete che si divertirà come un matto e si lascerà andare. La spontaneità e la voglia di avventura e di sfida, accompagneranno la sua buona sorte. Sarà protetto da Venere che gli donerà tutto quello charme che servirà a fare conquiste veloci ed efficaci. In particolare, il periodo rosso si registrerà dal 16 agosto al 10 settembre. Si intravede anche la possibilità di trovare un nuovo amore, davvero autentico.

Agosto pieno di fortuna, soldi, amore e soddisfazioni a valanga per 4 segni

Al secondo posto, si colloca il Toro che potrà contare sull’appoggio di Venere, a partire dalla metà agosto. Tuttavia, a differenza dell’Ariete, questa energia sarà investita nel benessere personale. Quindi, si concederà vacanze con amici e relax. Anche il segno dei Gemelli avrà grandi soddisfazioni ad agosto, sia in amore che nel lavoro. In particolare, una ventata di energia investirà i diversi settori e vi saranno tanti incontri interessanti. A facilitare questo ambiente energico e produttivo sarà il Sole che porterà creatività e piacevoli scambi con colleghi, parenti e amici. I giorni più fortunati sono quelli che vanno dall’11 al 29 agosto. Durante questo periodo, il transito di Mercurio spingerà a concentrarsi sugli affetti davvero importanti. Quindi, si ci impegnerà ad investire tempo per migliorare quelle relazioni destinate a durare nel tempo e a portare grandi soddisfazioni. Sarà un mese davvero molto intenso e ricco di significato.