La friggitrice ad aria è un elettrodomestico entrato nelle case di molti italiani. È stata brevettata nel 2005. Le sue piccole dimensioni permettono di raggiungere velocemente alte temperature, consentendo un buon risparmio di energia. Il consumo medio infatti è tra i 1300 e i 2000 Watt, a seconda delle misure. Si presenta come la sua gemella tradizionale, con un cestello estraibile all’interno di un contenitore chiuso. In realtà, ha un ventilatore al suo interno che spinge aria calda a grande velocità intorno al cibo. In questa maniera gli alimenti vengono cotti prima all’esterno, creando un velo croccante, e poi all’interno, che dunque rimane morbido.

Non tutte le ciambelle riescono col buco

Ma, come si dice, “non tutte le ciambelle riescono con il buco”. Accade a volte che la cottura con la friggitrice ad aria lasci gli alimenti mollicci e per nulla croccanti.

Questo perchè non tutti conoscono i 3 errori che molti commettono con questo elettrodomestico che rendono vani tutti i nostri sforzi.

Per prima cosa dobbiamo prestare attenzione alla quantità di cibo in rapporto alle dimensioni del cestello. L’aria deve avere abbastanza spazio per circolare liberamente per creare velocemente la crosticina. Dunque gli alimenti vanno distanziati fra di loro. Meglio cuocere quindi il cibo un po’ per volta, che riempire il cestello. Inoltre è importante vaporizzare una piccola quantità di olio su ciò che vogliamo cuocere. Esistono in commercio degli appositi spray.

I 3 errori che molti commettono con la friggitrice ad aria che rendono i cibi poco croccanti e mollicci

Infine un segreto da tenere sempre presente, che solo i più esperti conoscono. Per un risultato ottimale bisogna agitare il cestello via via che la cottura procede. In questa maniera avremmo la certezza che l’aria calda avvolga il cibo in ogni suo lato. Molto utile risulta anche, per favorire la buona circolazione dell’aria, adoperare la griglia per disporre gli alimenti su più livelli. Questa di solito viene data in dotazione.

Ci sono inoltre delle piccole accortezze che sarebbe bene non dimenticare quando si adopera la friggitrice ad aria. Se utilizziamo la carta forno per evitare che i cibi si attacchino, è utile bagnare il foglio e poi strizzarlo bene. In questa maniera si eviterà che l’alta temperatura dell’aria lo bruci, cosa che spesso accade negli angoli più alti. Inoltre, durante l’utilizzo è consigliabile posizionare l’elettrodomestico sotto la cappa di aspirazione. Infatti, sebbene gli odori e i fumi che la friggitrice ad aria emette siano minimi, azionando la cappa si elimineranno anche quei pochi.

Questi consigli ci garantiranno un risultato perfetto ed un cibo che non ha niente da invidiare per sapore a quello di un buon fritto, ma molto più leggero.

