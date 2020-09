Il Governo tra i tanti aiuti erogati in Italia ha stabilito una misura per agenzie di viaggio e tour operator. Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha emanato un decreto per stabilire le regole per la ripartizione e assegnazione delle risorse stanziate. Agenzie di viaggio e tour operator hanno poco tempo per ottenere aiuti entro il 9 ottobre 2020. La domanda va presentata per beneficiare del contributo a fondo perduto istituito con il Decreto Rilancio. L’impatto economico a causa del coronavirus ha travolto le agenzie di viaggio e tour operator.

Chi può ottenere il beneficio

Le agenzie di viaggio e tour operator al momento della presentazione dell’istanza devono avere determinati requisiti. La misura è rivolta ad imprese con sede legale in Italia ed essere iscritti al Registro delle imprese. Inoltre le aziende non devono avere procedure concorsuali in corso ed essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e antimafia. Infine è obbligatorio avere l’assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le Pubbliche amministrazioni.

Quanti soldi possono ottenere

Il contributo si calcola tra la differenza del fatturato dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio 2020 con quello dello stesso periodo del 2019. La percentuale del contributo varia dal 20% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019. Per i soggetti fino a un 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019 è il 10%. Con un fatturato tra 1 milione e 50 milioni la percentuale è del 10%. Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 è del 5%.

Dove va presentata la domanda

Le aziende devono presentare l’istanza compilando il format presente sul sito del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il termine di scadenza è il 9 ottobre 2020 alle ore 17:00. Agenzie di viaggio e tour operator hanno poco tempo per ottenere gli aiuti.