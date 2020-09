L’aceto di mele è un condimento che molti di noi hanno in casa. Si tratta di un ingrediente davvero comune in cucina. E viene utilizzato da molti di noi anche per altri scopi. Soprattutto, in tanti lo conoscono per le proprietà benefiche che ha per il nostro organismo. Ma sei davvero sicuro che l’aceto di mele giovi alla tua salute? Perché secondo la scienza le cose non stanno così. Pare infatti che tutti i benefici per cui è famoso non siano poi così fondati. Cerchiamo di vedere insieme perché. E soprattutto, ti avvisiamo. Non bere mai aceto di mele, soprattutto se hai questo problema.

Erosione dentale e aceto di mele sono collegati?

Ebbene sì, sono collegati. È Rudolph Bedford, noto gastroenterologo del Providence Saint John’s Health Center di Santa Monica, in California, a confermarlo. Il medico, infatti, spiega chiaramente come assumere aceto di mele per via orale possa aumentare il rischio di erosione dentale. E questo pericolo è ancora più concreto per coloro che già hanno denti deboli e sono predisposti. Perciò, non bere mai aceto di mele, soprattutto se hai questo problema!

Ma Bedford non è l’unico a sostenere questa tesi. In suo soccorso, arriva anche Will Bulsiewicz, gastroenterologo della Carolina.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Ma quindi non può neanche aiutarmi con il reflusso?

Questo è un discorso più complesso, su cui ci sono diverse posizioni. Secondo Bulsiewicz, l’aceto di mele non ha alcun potere in questo caso. Anzi, il dottore ha affermato che addirittura assumere aceto di mele non farebbe altro che peggiorare la situazione. E, a detta del medico, molti pazienti, a causa di questa pratica, hanno reso il loro esofago inferiore ulcerato. Ovviamente, questi problemi nascono quando l’aceto di mele viene assunto a shot tutti i giorni. Condire i tuoi patti con questo ingrediente non crea alcun tipo di danno.