Affittare casa ad agosto in questa meravigliosa località italiana anche con 136 euro a notte

Se alla vacanza al mare d’agosto preferisci l’alternativa della vacanza in montagna non hai che l’imbarazzo della scelta. Ecco quanto costa prendere in affitto una casa ad agosto per una settimana di vacanza in una delle località montane più celebri.

Mentre molti italiani amano trascorrere le loro vacanze estive al mare, andare in montagna può offrire un’esperienza unica e indimenticabile. Dimenticate le spiagge affollate e il caldo torrido: le vacanze in montagna regalano un ambiente fresco e rigenerante, soprattutto ad agosto, quando il caldo può essere opprimente altrove. Nelle Alpi, come a Courmayeur , la natura offre panorami mozzafiato, sentieri per escursioni, e attività all’aperto, permettendo di immergersi in un’oasi di tranquillità.

Perché andare a trascorrere una o due settimane di vacanza ad agosto in montagna

La vacanza in montagna ad agosto è preferita meno rispetto alla vacanza al mare. Eppure trascorrere qualche giorno in uno degli affascinanti villaggi alpini delle nostre montagne, offre una vasta gamma di opportunità per il relax e l’avventura. Durante l’estate, la montagna in genere si anima con eventi culturali, escursioni guidate, e possibilità di praticare sport come il trekking, l’arrampicata, e il parapendio. Inoltre, l’atmosfera rilassata delle zone montane è perfetta per chi cerca una pausa dalla frenesia della vita quotidiana.

Perché potrebbe essere una vacanza incantevole una settimana ad agosto a Courmayeur

Pianificare una o due settimane di vacanza a Courmayeur ad agosto significa immergersi in un mondo di pura bellezza naturale. Le giornate sono piacevolmente miti, ideali per esplorare i sentieri e le valli circostanti. I rifugi alpini offrono prelibatezze culinarie tipiche della regione. Gli amanti della fotografia troveranno innumerevoli angoli suggestivi da catturare con la propria macchina fotografica. La funivia per il Monte Bianco, permette di raggiungere in pochi minuti la vetta più alta delle Alpi. Qui si può ammirare uno spettacolare panorama a 360 gradi sulle Alpi. Inoltre, vicino a Courmayeur ci sono le terme di Pré Saint Didier, dove godere di un momento di benessere tra piscine termali, idromassaggi e saune.

Affittare casa ad agosto a Courmayeur anche con 136 euro a notte

Quasi tutti sanno che Courmayeur è una località celebre e rinomata. Quindi stupirà sapere che è possibile affittare una casa ad agosto anche con 136 euro al giorno. Abbiamo fatto una ricerca sul web sulle piattaforme dedicate al mercato delle vacanze e abbiamo cercato una casa in affitto per una settimana, dal 7 al 13 agosto. L’offerta economica per 2 persone era di 136 euro, a 13 km dal centro di Courmayeur.

Ovviamente i prezzi lievitano se si desidera affittare casa ad agosto nel centro di Courmayeur. Per esempio al momento della stesura dell’articolo era in offerta un appartamento adiacente al centro storico. Per una intera settimana il costo era di 1.716 euro, 288 euro al giorno. Mentre in un residence a pochi metri dalla funivia per il Monte Bianco, il costo per una settimana era di 960 euro.

