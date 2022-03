La prima settimana di marzo sta andando in archivio con gli ultimi strascichi del Carnevale. Da domenica inizierà la Quaresima, che ci porterà alla Pasqua. C’è da scommettere che in tutti i grandi centri commerciali, entro qualche giorno, spariranno maschere, costumi e stelle filanti per far posto a uova e colombe. In un susseguirsi ormai frenetico di eventi, ci si proietta sempre rapidamente in quello successivo. Certo, ci sarà la parentesi della festa della donna, di San Giuseppe con relativa festa del papà, ma si viaggerà spediti verso la Settimana Santa.

Intanto, però, pensiamo al weekend e a quello che diranno le stelle per il fine settimana. Perché, per fortuna, la vita si vive giorno dopo giorno e neppure la più grande frenesia potrà mai mettere in dubbio questa certezza. Qual è il segno zodiacale che potrebbe vivere un trittico, venerdì-sabato-domenica, da sogno?

Sarà un duello agguerrito tra Scorpione e Cancro. Con il primo che punterà su affinità e sensualità, mentre il secondo si concentrerà sul relax. Vediamo allora, nel dettaglio, quello che potrebbe succedere, chiudendo poi con un segno che non vivrà un weekend propriamente fantastico.

Cominciamo dai nati dal 23 ottobre al 22 novembre. Per loro, si prospetta un fine settimana davvero speciale. Molto molto movimentato, forse anche troppo, verrebbe da dire. Tra intrighi, amore, passione ed erotismo, ecco che lo Scorpione avrà un weekend davvero intenso.

Affinità e feeling per lo Scorpione, relax in un borgo incantato per il Cancro, mentre per questo segno ci vorrà pazienza

Comincerà già venerdì, con un feeling immediato, presumibilmente con una Vergine. Non solo, però, perché tra sabato e domenica, potrebbe essere il Capricorno la persona con cui vivere una notte speciale. Non siamo al piede in due scarpe, ma quasi. La domenica, forse, servirà per analizzare bene l’accaduto e capirne gli effetti sulle settimane successive.

Affinità e feeling speciale per lo Scorpione, dunque, mentre invece il Cancro sente la necessità di un weekend di relax. La stanchezza e la fatica di queste settimane si sta facendo sentire. Bisogna prendersi una pausa. Cosa c’è di meglio di una bella gita fuori porta in qualche borgo incantato. L’Italia, da Nord a Sud, ne è piena, basta solo scegliere. A volte non ci si deve spostare neppure di molti chilometri. Un paesaggio naturale, una piccola città d’arte oppure una sorta di eremo come la piccola Hum in Istria.

Infine, le dolenti note del fine settimana, che nel primo weekend di marzo riguarderebbero la Bilancia. I nati dal 23 settembre al 22 ottobre, infatti, dovranno avere moltissima pazienza in questo periodo. Sia in amore che sul lavoro siamo davanti a un momento di transizione. Non bisogna avere fretta. Il tempo delle grandi scelte non è ancora arrivato. La fretta, mai come in questo caso, sarebbe cattiva consigliera. Se la pazienza, come si suol dire, è la virtù dei forti, ecco che la Bilancia dovrà sfoderarne molta in questo fine settimana. Poi, dal prossimo, forse, si potrà iniziare a osare di più.