Per mesi abbiamo progettato le vacanze al mare e finalmente possiamo rilassarci al sole in relax. Anche in ferie, però, dobbiamo stare attenti al benessere e alla cura del nostro fisico. Mai scordare di proteggere la pelle dai raggi UV, con creme solari adeguate, per non avere conseguenze negative. È importante anche non trascurare i nostri capelli, che con il sole ed il caldo possono rovinarsi in poco tempo. Infatti, il periodo estivo può compromettere la salute dei nostri capelli. Raggi solari, sale e sudorazione provocano stress alla cute, il risultato potrebbe essere cuoio capelluto disidratato, capello indebolito, fino a causare dermatiti anche gravi. Se non diamo la giusta attenzione a questi dettagli, a settembre sarà più difficile mantenere una chioma morbida e setosa. Anche d’estate, soprattutto ad agosto, dobbiamo curare e nutrire i nostri capelli.

Diciamo addio capelli sfibrati e crespi ad agosto con 2 semplici ingredienti naturali che renderanno la nostra chioma lucente.

La soia

In cucina utilizziamo spesso la soia, per pietanze proteiche e ricche di vitamine e minerali, ma questo ingrediente fa molto bene anche ai capelli. Protegge i capelli, idrata la cute, ricostruisce la fibra capillare, donando lucentezza e districando i nodi. Grazie all’alto contenuto di antiossidanti, riduce i danni dovuti a stress e raggi solari, rinnovando la pelle.

Per realizzare una maschera, mescolare a bagnomaria 160 ml di acqua di rose, 20 gr di olio di mandorle, 30 gr di lecitina di soia. Applicare su tutti i capelli e lasciare agire per un’ora, poi fare lo shampoo e sciacquare, i capelli sembreranno rinati.

Germe del grano

Per rendere i capelli belli e sani, usare l’olio di germe di grano. Contiene molte vitamine e acidi grassi Omega 3 e 6. Oltre a questo prodotto di bellezza naturale, da applicare sulla chioma, possiamo anche mangiare direttamente l’alimento. Si può aggiungere allo yogurt o mangiare da solo, come snack. Bastano un paio di cucchiai al giorno per dare nutrimento e avere capelli lucenti.

