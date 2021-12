Intere generazioni di nostri antenati, hanno girovagato per il Mondo orientandosi grazie ai corpi celesti. Nella nostra millenaria storia, gli uomini di tutta la Terra hanno osservato e studiato il cielo. Dall’antico Egitto alla Cina, passando per la vecchia Europa, ci è arrivato un bagaglio immenso di conoscenze e di scoperte grazie all’osservazione degli astri. I nostri antenati navigavano oppure viaggiavano via Terra orientandosi solo grazie alla posizione di stelle e costellazioni. In particolare, ci sono due famose costellazioni legate ad una più famosa stella che ci ha aiutato e tuttora ci aiuta a riconoscere la nostra posizione.

Ovviamente, in antichità non esistevano i Gps, ma grazie ad una bussola e ad un buon bagaglio di conoscenze, siamo riusciti ad esplorare anche le terre più lontane. Ci sono nel cielo sopra di noi dei punti di riferimento estremamente importanti e riconosciuti in tutto il Mondo. Come la Luna, che non ci mostra mai il suo lato oscuro.

Ecco come riconoscere l’Orsa Maggiore, l’Orsa Minore e la Stella Polare

L’Orsa Maggiore e minore insieme alla Stella Polare sono importantissimi, e sempre presenti nella nostra storia, corpi celesti. Per poterli individuare ad occhio nudo, abbiamo bisogno di una semplice bussola, vanno bene anche quelle che possiamo scaricare nei nostri smartphone. Una volta che individuiamo il nord geografico, iniziamo l’osservazione del cielo e noteremo un gruppo di 7 stelle molto luminose. Queste formano una sorta di carrello e compongono la costellazione del grande carro. Il grande carro è una piccola parte della costellazione dell’Orsa Maggiore, è sempre visibile in tutte le stagioni e ruota, come tutte quante le stelle ruota intorno alla Stella polare.

Ad occhio nudo è facilissimo individuare queste due famose costellazioni in ogni stagione dell’anno

Per vedere l’Orsa Minore e la Stella Polare, dobbiamo individuare le ultime due stelle, verso l’alto, del piccolo carro: si chiamano Dubek e Merak che in arabo vuol dire “puntatori”. Una volta che abbiamo individuato i nostri “puntatori” dobbiamo spostare lo sguardo un po’ più in alto, in direzione opposta alla coda del piccolo carro. A questo punto, troveremo una stella che non è tantissimo luminosa ma è importantissima: è la Stella Polare.

È facilmente individuabile perché tra il piccolo carro e la stella polare non ci sono altri copri celesti, e quindi saremo in grado di riconoscerla facilmente. Ora, partendo dall’osservazione della Stella Polare possiamo riconoscere la coda dell’Orsa Minore e seguendola individueremo tutta la famosa costellazione. Ad occhio nudo è facilissimo individuare queste due famose costellazioni in ogni stagione dell’anno