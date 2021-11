La piuma è da decenni utilizzata per l’imbottitura delle giacche, in particolare quelle da trekking e degli sport outdoor.

Questo tipo di imbottitura, nonostante sia un materiale molto leggero, ci tiene molto caldi, perché è un ottimo isolante termico, ideale per il freddo secco ed estremo. È un’imbottitura più morbida rispetto ad un materiale sintetico e per questo motivo è molto comprimibile ed occupa poco spazio.

Abbiamo sempre sbagliato a lavare le giacche in piuma, ecco cosa evitare per non ammassarle.

Poiché è un materiale delicato richiede una maggiore cura e più accortezza rispetto al sintetico.

Infatti, se malauguratamente dovessimo strappare una giacca imbottita con del materiale sintetico, non rischieremo che questo fuoriesca come potrebbe accadere con uno in piuma.

Molte persone decidono di far lavare a secco i capi in piuma nelle lavanderie di fiducia, perché hanno paura che queste a contatto con l’acqua possano unirsi e creare tante piccole palline. Si teme che possano perdere il loro volume e la morbidezza, ma non è così.

I motivi che fanno ammassare le piume quando le laviamo sono i seguenti:

I lavaggi delicati

Poiché si ritiene che la piuma sia molto delicata, molti programmano un lavaggio a freddo e delicato in lavatrice.

In realtà, per lavare bene le giacche occorre utilizzare acqua tiepida o calda secondo il loro grado di sporco.

La centrifuga delicata

Anche questo è un errore da non commettere.

Molti evitano o programmano una centrifuga delicata in lavatrice. Questo fa sì che nelle piume si concentri una maggiore quantità d’acqua e quindi si necessiti di più tempo per l’asciugatura.

Le giacche hanno bisogno di almeno tre cicli di centrifuga extra per eliminare quanta più acqua possibile e diminuire i tempi di asciugatura.

Le palline da tennis

La piuma è un materiale organico, quindi a contatto con l’acqua tenderà sempre ad ammassarsi in tante piccole palline.

Lo fanno in molti, ma inserire nel cestello una pallina da tennis per risolvere il problema non serve a nulla.