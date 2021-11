La reazione di Italgas alla tempesta che si è abbattuta sui mercati azionari è da manuale per un titolo che nel lungo periodo offre sempre e comunque un buon rendimento. Come già scritto in report precedenti (clicca qui per leggere) la probabilità che un investimento in azioni Italgas possa portare a un guadagno è, con lo storico a disposizione, del 100%. Abbiamo mostrato, infatti, che già a partire da un investimento della durata di due anni la probabilità di avere un rendimento positivo è del 100%. Con aggiornamento alla chiusura del 26 novembre, poi, abbiamo ottenuto con un rendimento medio annuo di circa il 12%.

Siamo, quindi, in presenza di un ottimo titolo che difficilmente delude gli investitori e/o va incontro a forti ribassi. Ad esempio, allo stato attuale fino a quando resisteranno i supporti il ribasso del titolo Italgas potrebbe avere vita breve.

Come si vede dal grafico, infatti, da ormai molte settimane le quotazioni si stanno appoggiando al supporto in area 5,494 euro. Gli sforzi di ripartire al rialzo, invece, sono frenati dalla forte resistenza in rea 5,64 euro (I obiettivo di prezzo).

Quanto accadrà nel medio/lungo termine, quindi, dipenderà dal superamento dei livelli indicati.

La rottura in chiusura di settimana di area 5,494 euro aprirebbe le porte a una continuazione del ribasso fino all’obiettivo successivo in area 5,258 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione del ribasso in corso, invece, passa per area 4,876 euro.

Al rialzo, invece, il titolo potrebbe andare a raggiungere nuovo massimi storici in prossimità dei 7 euro.

Prima di concludere ricordiamo che Italgas è il titolo ideale per i cassettisti con un dividendo il cui rendimento medio si aggira intorno al 5%.

Per gli analisti il titolo è da accumulare con una sottovalutazione media dell’8% circa.

Le azioni Italgas (MIL:IG) ha chiuso la seduta del 26 novembre a 5,76 euro in ribasso del 2,62% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale