A San Valentino sono queste le mete perfette per una fuga d’amore all’insegna del romanticismo e della passione

San Valentino si avvicina e, poiché quest’anno cadrà di lunedì, è un’ottima occasione per prendere un giorno di ferie e pensare ad un lungo weekend d’amore. Per sorprendere la persona amata non bisogna comprare un regalo qualunque, ma donare l’emozione di un momento indimenticabile. E cosa c’è di meglio di un bel viaggio? Non è necessario allontanarsi tanto, l’Italia è splendida e offre infinite opportunità: dal mare alla montagna, dai piccoli borghi alle città d’arte. A San Valentino sono queste le mete perfette, scopriamole insieme.

Perché si festeggia la festa degli innamorati

Nell’Antica Roma, il 15 febbraio, si celeravano i Lupercalia, riti pagani sfrenati e in contrasto con la morale cristiana. Parte di questi rituali prevedevano addirittura che le matrone romane venissero percosse pubblicamente da giovani ragazzi nudi e armati di rami. Nel 496, però, papa Gelasio I pose fine a queste pratiche e istituì, il 14 febbraio dedicato a San Valentino, una ricorrenza per l’amore in senso biblico. Fu così che il Santo divenne protettore degli innamorati.

Per rendere San Valentino particolarmente romantico soggiornare in un posto speciale e inusuale può fare la differenza.

Alberobello celebra la Festa degli Innamorati con un evento unico dal titolo Lights in Love. Per l’occasione i trulli si tingeranno di rosso e per addobbare le strade del Rione Monti ci saranno oltre mille cuori. Grazie a questa suggestiva cornice, passeggiare tra vicoli e scale diventa particolarmente romantico e se poi si sceglie un trullo come nido d’amore il soggiorno sarà davvero indimenticabile.

Gradara è uno dei borghi più belli d’Italia e il suo castello fa da sfondo al tragico amore tra Paolo e Francesca raccontato da Dante nella Divina Commedia. Nel 2016 è stata eletta città dell’amore e quest’anno per San Valentino le sue vie saranno illuminate da candele profumate decorate con cuori rossi. Le iniziative dedicate all’amore saranno diverse: itinerari animati, letture recitate, un Pozzo delle dediche, un Registro degli Innamorati, pranzi e cene a lume di candela.

Se si è amanti della natura, il lago Trasimeno è perfetto. Offre panorami bucolici con scorci incantevoli e paesini da cartolina. Passignano e Castiglione del Lago, ad esempio, sono perfetti per allontanarsi dal frastuono della quotidianità e lasciarsi coccolare dalla tranquillità e dal buon cibo.

Lo stesso dicasi per Bormio, perfetta per una fuga d’amore ad alta quota. Si può sciare all’alba, ciaspolare al tramonto, fare un romantico giro in slittino sotto le stelle o un’escursione nel Parco Nazionale dello Stelvio. E per rilassarsi fumanti piscine termali all’aperto circondate dalla neve.

