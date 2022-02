Allontanare piccioni ed avere balconi sempre puliti non è mai stato così facile grazie al fai da te

I piccioni sono tra gli uccelli più diffusi al Mondo. Appartengono alla famiglia dei columbidi e sono in grado di adattarsi facilmente sia ai climi freddi che a quelli molto caldi. La presenza massiccia di questo volatile soprattutto nelle città è dovuta innanzitutto all’intervento invasivo dell’uomo sui loro habitat naturali. In secondo luogo, vivendo sin dalle origini negli anfratti di pareti rocciose, hanno trovato nelle nostre case un luogo idoneo in cui nidificare.

Il problema principale però è che spesso, là dove scelgono di vivere, ci sono balconi e cornicioni cosparsi di una quantità esorbitante di guano. Quest’ultimo, oltre a sporcare e a non permetterci di godere degli spazi esterni con tranquillità, potrebbe danneggiare mattonelle e ringhiere in maniera definitiva in quanto corrosivo. È una sostanza inoltre, che potrebbe veicolare alcune malattie.

Come fare dunque ad evitare che nidifichino sui nostri balconi? I metodi sono svariati e vanno dalla carta stagnola ai vecchi cd per il loro potere riflettente, fino a riproduzioni di rapaci o ciotoline colme di spezie: il movimento prodotto dal vento o forti fragranze avrebbero infatti il potere di allontanare i piccioni. Scopriamo quindi altri metodi per allontanare i piccioni e avere balconi sempre puliti.

Sculture cangianti stile mobiles di Calder

Un modo insolito per tenere lontani questi uccelli potrebbe essere quello di costruire un mobiles. Si tratta di sculture mobili sospese che si muovono al minimo soffio di vento in direzione rettilinea, ellittica o circolare. Si compongono di diversi materiali come metallo, legno, plastica ed altri, dove estro, equilibrio e movimento si uniscono per creare una vera e propria opera d’arte. Tra le sculture mobili più famose ci sono quelle dell’artista Alexander Calder, che negli anni Trenta diede vita a questo nuovo movimento artistico.

Detto questo, perché non cimentarsi nella costruzione di tale ingegno per allontanare i volatili? Questa soluzione poi, oltre a risolvere il problema, abbellisce lo spazio esterno in maniera singolare e sorprendente.

Allontanare piccioni ed avere balconi sempre puliti non è mai stato così facile grazie al fai da te

Esistono tante soluzioni per costruire un mobiles. Variano nella forma, nei colori, nei materiali, alcuni sono facili da realizzare, altri necessitano di più attenzione e manualità. Di seguito vedremo come costruirne uno semplice ed efficace per tenere lontani volatili indesiderati.

Ciò che occorre:

fil di ferro dal diametro di 3 mm circa;

spago sottile o lenza;

lastrine in rame ed alluminio;

pinza.

Ricavare due pezzi dal fil di ferro: uno di 40 cm, l’altro di 30 e ripiegare le estremità con l’aiuto della pinza fino a formare degli occhielli. Ritagliare dalle lastrine la sagoma di due rapaci la cui lunghezza non superi i 20 cm e forarle in alto al centro. Appenderle poi con del filo, ognuna ad un’estremità diversa del bastoncino da 30 cm in maniera sfalsata.

A questo punto pesare le sagome e il bastoncino a cui sono legate e ritagliare una sagoma di rapace più grande che pesi allo stesso modo. Questa verrà appesa con del filo ad una estremità del bastoncino da 40 cm. All’altra estremità invece bisognerà appendere il bastoncino più corto legando il filo al centro di esso.

Fare sempre in modo che il filo, dall’occhiello alla sagoma, sia lungo almeno 15cm.

Non resta che appenderlo all’esterno.