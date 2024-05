L’iPhone è sicuramente uno dei cellulari più in voga e milioni di persone in tutto il Mondo ne fanno uso. Dopo l’uscita di un nuovo modello, molti scelgono di disfarsi del vecchio e di acquistarne uno nuovo. Proprio per questo, optano per rivenderlo in modo tale da racimolare soldi. Uno degli iPhone più acquistati degli ultimi anni è l’11, che è tuttavia stato soppiantato da tanti nuovi melafoni. Pertanto, ci si potrebbe chiedere a quanto si possa rivendere questo modello per essere sicuri di non perdere soldi o di trovare qualcuno che sia disposto ad acquistarlo.

A quanto rivendere un iPhone 11 usato?

Tante persone scelgono di rivendere il proprio cellulare a privati piuttosto che a negozi. Farlo, infatti, permette spesso di guadagnare più soldi. Tuttavia, per evitare di incombere in fregature è bene informarsi sui prezzi di mercato.

Quindi, a quanto rivendere un iPhone usato? La risposta, come sempre, è: dipende. I prezzi che riporteremo sono indicativi, dal momento in cui il costo di un vecchio cellulare varia a seconda delle sue condizioni di conservazione e degli accessori presenti. Inoltre, un altro parametro da tenere in considerazione è quello dei GB di memoria, che fanno sì che il prezzo vari notevolmente in alcuni casi.

I modelli e i loro prezzi

Un iPhone 11 con 64 GB di memoria può essere rivenduto ad un prezzo che va dai 220 ai 300 euro. Con 128 GB, invece, dai 260 ai 330 euro. Con 256 GB, ad un prezzo che va dai 280 ai 340 euro.

Invece, un iPhone 11 Pro da 64 GB di memoria si rivende a circa 320-380 euro. Uno con 256 GB di memoria ad una cifra di 340-400 euro. Infine, un modello dotato di ben 512 GB di memoria si rivende anche ad un costo di 430 euro. E per quanto riguarda l’iPhone 11 Pro Max? Ovviamente è quello che tende ad essere più costoso. Per questo modello, purché sia dotato di 64 GB di memoria, un acquirente potrebbe essere anche disposto a pagare 400 euro. Più alti i prezzi per i modelli con 256 e 512 GB di memoria, che rispettivamente ammontano a 450 e 490 euro. Ecco, quindi, a quanto rivendere un iPhone 11 usato.

