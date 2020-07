Un focus per capire a quanto ammontano e a chi spettano gli Ecobonus statali sui veicoli.

Ecobonus è la nuova misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico. Si tratta di un’offerta di contributi legati all’acquisto di veicoli a “ridotte emissioni”. In tal senso, è stata approntata una piattaforma on-line, dove sarà possibile seguire e attivare i vari iter. Intanto cerchiamo di saperne di più per evitare di giungere impreparati alla fase di prenotazione dei contributi.

Innanzi tutto cominciamo col dire che “Ecobonus” è un’iniziativa promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia, l’Agenzia per lo sviluppo. Non è prevista una procedura del genere “click day”, per cui non sarà necessario affrettarsi nei primi giorni. Vediamo ora a quanto ammontano e a chi spettano gli Ecobonus statali sui veicoli.

Veicoli M1

I contributi sono erogabili a favore di chi acquista veicoli rientranti alternativamente in una delle due maxi categorie. Vale a dire: M1 e L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e. Concentrando ora la nostra attenzione sul primo macro gruppo, i contributi sono così suddivisi.

Contributi da 4000 a 6000 euro

In caso di acquisto di veicoli M1 ad emissioni minori/uguali a 20 g/km, se si procede anche alla rottamazione di un veicolo della stessa categoria omologato alle classi Euro 0,1,2,3,4, questo sarà il contributo. Vale a dire: 6000 euro. Nel caso, invece, in cui non si procederà anche con la rottamazione di un usato, il contributo erogabile per l’acquisto di un veicolo M1 scenderà a 4000 euro.

Contributi da 1500 a 2500 euro

In caso invece di veicoli M1 ad emissioni superiori, vale a dire maggiori di 20 g/km e inferiori/uguali a 60 g/km, questi saranno i possibili scenari. Se in parallelo all’acquisto del nuovo, si procede anche con la rottamazione del vecchio, il contributo sarà pari a 2500 euro. Mentre, in assenza di rottamazione, il contributo scenderà a 1500 euro.

Veicoli L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e

Nella categoria L, in caso di rottamazione di veicolo omologato alle classi Euro 0,1,2,3, ovvero oggetto di ritargatura, la contribuzione erogabile è la seguente. Vale a dire il 30% del prezzo d’acquisto fino a massimo € 3.000 (IVA esclusa) come da nostro precedente articolo. I contributi dovranno quindi essere prenotati secondo una scaletta predefinita di cui alla pagina web dedicata.

Per garantire altresì procedure di prenotazione corrette e trasparenti, sulla piattaforma sarà presente un contatore relativo alle risorse. Ciò consentirà di monitorare, in tempo reale, la disponibilità finanziaria residua degli stanziamenti per gli Ecobonus.

Modalità di acquisto

Quanto alla modalità di acquisto del mezzo, il Ministero specifica quanto segue. Il veicolo può essere acquistato anche tramite locazione finanziaria. Per cui, per l’acquirente sarà sufficiente rivolgersi ad un rivenditore che si farà carico di gestire l’attivazione della pratica inerente al contributo statale.