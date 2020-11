Il team di Redazione risponde ai Lettori che chiedono a quanto ammonta lo stipendio di un lavoratore con invalidità civile INPS. I soggetti in età lavorativa che presentano menomazioni e infermità di natura fisica o psichica hanno diritto al collocamento mirato. Ciò perché i disabili e gli invalidi rientrano nelle categorie protette cui il Governo garantisce una serie di agevolazioni, esenzioni, benefici e sussidi di natura economica. La Legge 68/1999 interviene a disciplinare la normativa in merito al diritto al lavoro da parte degli invalidi. Si riservano particolari condizioni e vantaggi sul versante dell’inserimento professionale ai soggetti con limitazioni nello svolgimento delle attività lavorative.

La riduzione delle abilità quotidiane e professionali conferisce il diritto a specifiche tutele e condizioni contrattuali. Rientrano nelle categorie protette gli invalidi cui l’INPS riconosce una percentuale di inabilità tra il 33% e il 45%. A questi si aggiungono sordomuti e non vedenti, invalidi di guerra e per servizio, orfani, profughi, vedove, vittime del terrorismo e della criminalità. Sapere a quanto ammonta lo stipendio di un lavoratore con invalidità civile INPS può essere utile anche ai fini pensionistici. In un precedente articolo “Di quanto si riduce la pensione rispetto allo stipendio?” abbiamo calcolato la differenza tra retribuzione da lavoro e assegno pensionistico. Ciò perché l’importo del rateo previdenziale che l’INPS eroga dipende non solo dall’anzianità contributiva, ma anche dall’ammontare dello stipendio.

A quanto ammonta lo stipendio di un lavoratore con invalidità civile INPS?

Il lavoratore disabile che rientra di diritto nelle categorie protette percepisce una retribuzione oraria di circa 14 euro. Ne consegue che lo stipendio lordo che il soggetto invalido riceve su base annua si attesta attorno ai 27,981 euro. I dati che qui riportiamo provengono da uno studio che Neuvoo ha condotto su un campione delle retribuzioni spettanti alle categorie protette. A seconda del profilo professionale del lavoratore con disabilità l’importo dello stipendio oscilla tra 30.985 e 22.045 euro. Si tratta di somme indicative che tuttavia consentono di richiamare l’attenzione sull’obbligo da parte dei datori di lavoro di assumere personale con disabilità.