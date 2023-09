A ottobre riparte Ballando con le Stelle, ecco il cast e giuria e le cifre stellari che guadagna Milly Carlucci 

Ricomincia il popolarissimo show di Rai 1 “Ballando con le Stelle” presentato dalla straordinaria Milly Carlucci. Scopriamo chi sono i concorrenti e l’incredibile cachet della conduttrice.

Prepariamoci alla nuova edizione del famoso e seguitissimo varietà di Rai 1 “Ballando con le Stelle”, un programma che va in onda in prima serata dal 2005. Fin dalla prima edizione la conduttrice è la splendida e Milly Carlucci e lo show è un adattamento alla versione inglese “Strictly Come Dancing”.

I protagonisti sono celebrità, non solo italiane, che devono esibirsi in coppia, insieme a ballerini professionisti, in balli di vario genere. Ogni prova è giudicata da una giuria esperta, formata da 5 elementi, e nel corso delle puntate ci sono delle eliminazioni per poi premiare la coppia vincente. Una cifra davvero interessante per il vincitore del programma che potrebbe portare a casa circa 100 mila euro. Quest’anno la prima puntata sarà il 21 ottobre, la conduttrice sarà sempre accompagnata da Paolo Belli e durerà per circa 2 mesi.

A ottobre riparte Ballando con le Stelle, ecco il cast e i concorrenti di quest’anno, ma quanto guadagnano?

Ha vinto l’ultima edizione andata in onda nel 2022 Luisella Costamagna, giornalista e conduttrice, insieme al ballerino Pasquale La Rocca. Mentre la giuria era formata dall’ex ballerina e coreografa Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni. Ancora non sono stati svelati i nomi ufficiali dei giudici e non si sa con certezza chi parteciperà allo show. C’è però un post, nella pagina ufficiale di Ballando con le Stelle, che incuriosisce.

Si tratta di una foto con alcuni importanti personaggi della tv e un messaggio che esorta i telespettatori a esprimere il loro parere sui possibili nomi. Per loro ci sarà un cachet per ogni puntata, più o meno 11, secondo alcune indiscrezioni si parlerebbe al massimo di circa 30 mila euro. A ottobre riparte Ballando con le Stelle, ecco il cast ufficiale al momento: Ricky Tognazzi, Simona Ventura, Rosanna Lambertucci, Giovanni Terzi, Carlotta Mantovan, Paola Perego, Antonio Caprarica. Per loro, oltre il montepremi, ci sarà un compenso in base alla popolarità ed altri fattori, ma non si conoscono le cifre esatte.

Il patrimonio della regina della tv

La carriera dell’ex pattinatrice è lunga e costellata di successi televisivi. Milly ha condotto tantissimi programmi popolari, come Giochi senza frontiere, Miss Italia, Scommettiamo che…?, Sanremo, e molti altri. Tra gli anni ‘80 e ‘90 esordisce anche come attrice in commedie italiane e nel 1985 si sposa con l’ingegnere Angelo Donati. Per lo show Ballando con le Stelle sembrerebbe abbia percepito circa 400 mila euro a stagione, ma il suo patrimonio sarebbe ancora più grande. La rivista “People with money” il suo fatturato sarebbe intorno agli 80 milioni di dollari, cifra cospicua grazie anche agli investimenti vincenti di Milly.