Cosa cucinare con le banane mature spendendo meno di 2,50 euro: 3 ricette facili e veloci per evitare sprechi e risparmiare soldi

Quando si parla di risparmio e di finanza, non per forza si deve pensare a capitali, azioni e investimenti. Per risparmiare si comincia nelle piccole cose di tutti i giorni. Ecco che allora si parla di economia domestica. In questo articolo vedremo un esempio di come non buttare un frutto ormai troppo maturo e come trasfrormarlo in altre golose ricette.

Capita spesso che le banane maturino troppo in fretta. Bruttine da vedere, con macchie marroni sulla buccia, diventano mollicce e con un gusto esageratamente dolce e forte. Le banane maturate troppo non sono più molto buone da mangiare. Questo però non è un valido motivo per buttarle via!

Cosa cucinare con le banane mature spendendo meno di 2,50 euro

Per cominciare, prepariamo una torta morbida adatta per colazione. Prendete 2 banane mature e schiacciatele con una forchetta. Unite la scorza grattugiata di un limone e mescolate. Nel frattempo, in un’altra ciotola, lavorate con la frusta 2 uova fino a ottenere un composto spumoso. Unite 120 g di yogurt bianco e mescolate con cura. In un’altra ciotola, versate 200 g di farina, 8 g di lievito per dolci e una presa di sale. Mescolate infine tutti gli ingredienti insieme. Trasferite il composto in una teglia rivestita con carta da forno e fate cuocere in forno per crica 40 minuti a 180 °C.

Smoothie

Prendete due banane mature, tagliatele a grossi pezzi e mettetele nel boccale del frullatore insieme a mezzo litro di latte. A piacere, unite 2 cucchiaini di zucchero. Frullate e servite con del ghiaccio. Ecco qui pronta una bevanda nutriente e super economica adatta per la merenda.

Pancake con banane mature

Infine, con 2 banane mature possiamo preparare dei soffici pancake, perfetti per una colazione golosa in stile americano. Schiacciate le banane per bene fino a ottenere una purea. Unite 250 ml di latte e 1 uovo. Nel frattempo, in un’altra ciotola, mescolate 250 g di farina, 40 g di zucchero, 1 cucchiaio di bicarbonato e un pizzico di sale. Aggiungete gli ingredienti secchi al composto di banane e lavorate il tutto con le fruste.

Prendete un padellino piuttosto piccolo, ungete il fondo con del burro e cominciate a cuocere i pancake uno per volta. Man mano che vengono pronti, impilateli in un piatto e serviteli a piacere con frutta fresca, secca, sciroppo d’acero, marmellata o crema di cioccolato.

Tenendo conto che con queste ricette le banane vengono “salvate”, gli altri ingredienti necessari sono molto economici. Ecco i costi medi dei principali ingredienti.

Farina tipo 00: 0,90 euro/kg

Latte: 1,00 -1,10 euro/l

Yogurt bianco: 0,40 un vasetto

Uova: da 0,12 a 0,60 al pezzo

Dati alla mano, ecco quindi cosa cucinare con le banane mature spendendo meno di 2,50 euro.

