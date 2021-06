A due passi da una grande città italiana si trova questo bosco incantato che nasconde acque termali, case sugli alberi e labirinti magici

In questi mesi di calore molti di noi cercano di fuggire dalle grandi città nel weekend per raggiungere mete più fresche e silenziose. In molti scelgono delle mete alpine per godere dell’aria pulita, paesaggi da sogno e cibo sano.

Oggi parleremo di un luogo davvero straordinario e di come raggiungerlo: a due passi da una grande città italiana si trova questo bosco incantato che nasconde acque termali, labirinti magici e case sugli alberi.

Un’oasi di pace, benessere e spiritualità

In questo articolo abbiamo parlato della città di Ostana, antico borgo incastonato nelle Alpi Cozie che è considerato uno dei borghi più belli d’Italia. Oggi vogliamo parlare di un luogo davvero straordinario che si trova proprio in questo paesino montano così pittoresco.

Questo luogo si chiama il Bosco Incantato, ed è un’oasi di benessere e spiritualità a due passi da Torino che sorge nel mezzo della natura, tra alberi secolari, animali selvatici e ruscelli di acqua freschissima.

Il Bosco Incantato ospita numerose attrazioni, da un giardino zen, un labirinto magico, delle vasche di acqua termale ed addirittura una casa di legno sull’albero nel mezzo della foresta.

Nel mezzo del bosco c’è anche un palco di legno studiato apposta per lo yoga e la meditazione.

Durante tutta l’estate vengono organizzati numerosi eventi nel Bosco, dalle giornate dedicate allo yoga ai concerti musicali, ai seminari di meditazione. Si tratta di un luogo davvero incantato, in un paesaggio naturale in cui l’opera dell’uomo convive con la bellezza della natura.

Se avremo la fortuna di perderci in questo luogo magico, chissà, magari avvisteremo qualche creatura del bosco reale o immaginaria. Basterà restare in ascolto ed aspettare.