A chi spetta comunicare il decesso del pensionato all’Inps. La morte di una persona cara rappresenta sempre un momento davvero difficile da affrontare e superare. Sebbene l’evento sia molto doloroso, ci sono alcune incombenze burocratiche e fiscali che devono essere sbrigate anche in tempi piuttosto stringenti. Inoltre, se la persona deceduta era titolare di una pensione, occorre denunciare all’INPS la sua morte. A chi spetta comunicare il decesso del pensionato all’Inps?

In questo articolo, abbiamo spiegato quando la pensione deve essere restituita all’INPS dopo la morte del titolare. Oggi, cerchiamo di capire a chi spetta comunicare il decesso del pensionato all’INPS. In passato, per evitare che l’Inps continuasse a versare la pensione sul conto corrente di una persona deceduta, i familiari dovevano comunicare il decesso del proprio caro all’Istituto di previdenza. Era una delle prime cose che gli eredi della persona non più in vita, dovevano fare dopo la morte del caro. La comunicazione poteva avvenire anche con un’autocertificazione che attestava il decesso. Tuttavia, non sempre accadeva e i parenti per mesi o addirittura per anni, continuavano a percepire la pensione del proprio caro. Insomma, delle vere e proprie truffe ai danni dell’Istituto che continuava, ignara del decesso del pensionato, ad erogare regolarmente la pensione.

La legge n. 190/2014

Oggi, non sono più i parenti del defunto a comunicare il decesso all’INPS, piuttosto, il medico Necroscopo. Il medico Necroscopo è il medico incaricato dalla ASL per certificare il decesso di una persona. Questo deve essere convocato dai congiunti dopo 15 ore dal decesso e non oltre 30 ore. Ciò non impedisce, comunque, al familiare di inviare il certificato di avvenuto decesso del pensionato all’INPS. L’art. 1 della legge n. 190 del 23/12/2014 al comma 303 e ss., ha introdotto alcune importanti novità in materia. Il medico della Asl che certifica il decesso, entro 48 ore dall’evento morte, ha l’obbligo di spedire il certificato di morte all’INPS. La legge, infatti, dal 1°gennaio 2015, ha previsto che la comunicazione all’INPS del decesso di un pensionato sia un adempimento del medico Asl. Anche l’Inps con la circolare n. 33/2015 ha precisato quanto previsto dalla legge n. 190 del 23 dicembre 2014.

Come inoltrare la domanda online

La procedura avviene online direttamente sul sito dell’INPS nella sezione Servizi – Altre tipologie di utenti – Medici certificatori – Certificato di accertamento del decesso. Ossia le stesse modalità già in uso per la trasmissione delle certificazioni di malattia-on line. La comunicazione del decesso all’INPS serve:

-a bloccare i versamenti della pensione sul conto corrente bancario o postale

-a trasferire la pensione in capo all’erede nel caso in cui il defunto beneficiava già di un trattamento pensionistico tipo la pensione di reversibilità

-ad attribuire una pensione all’erede nel caso in cui la persona deceduta aveva maturato semplicemente il diritto alla pensione per via dei contributi versati (pensione indiretta)