Saras (MIL:SRS) chiude la giornata di contrattazione a 0,6130 -7,61%. Facciamo un poco di cronistoria sul titolo.

La società opera nel settore della raffineria di petrolio in Italia e all’estero. Questo titolo nel lontano 2006 quotava a 3,47 circa. Il ribasso da quei livelli è stato davvero notevole. Fra il 30 ottobre del 2017 ed il 27 agosto del 2018 in area 2,12 si è formato un doppio massimo su base settimanale con obiettivo primo a 1,38. Il superamento al ribasso di quest’area e la successiva tenuta aveva come obiettivo proprio area 0,60 ca.

La discesa è finita? Il raggiungimento dell’obiettivo posto dal pattern può rappresentare esaustione del movimento?

Non è detto ma procediamo per step.

Per questo titolo azionario gli analisti dicono che sia sottovalutato del 100% ma i metodi di valutazione indicano sopravvalutazione del 63%.

In base al consensus degli analisti il fair value viene stimato a 1,20. Il metodo del discounted cash flow invece proietta un prezzo obiettivo a 0,41.

Si prevede che gli utili cresceranno del 48,12% all’anno nei prossimi 5 anni.

Come regolarsi?

Una regola basilare da abbecedario dell’analisi tecnica classica stabilisce che non si debba mai operare contro il trend in corso e per questo titolo, esso sia di breve, che medio e lungo termine è ribassista.

Non vediamo quindi momento per fare degli acquisti e nè tantomeno iniziare ad accumulare posizioni.

Il ribasso potrebbe essere ancora più profondo dai livelli attuali.

Andiamo a vedere il perchè e chi al momento potrebbe avere ragione per la struttura grafica.

Fra la settimana del 23 marzo ed il 18 maggio sembrava profilarsi un doppio minimo di periodo. Tale pattern è stato negato negli ultimi giorni con la rottura al ribasso di 0,68. L’obiettivo a questo punto sono i minimi toccati nel lontano anno 2012 a 0,4952.

Cosa fare quindi da ora in poi?

Continuare a seguire il ribasso in atto. Acquisti solo in chiusura mensile superiore a 0,9480.

Come al solito si procederà per step e di volta in volta definiremo tendenza ed obiettivi dei prezzi.