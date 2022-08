La morte di un genitore per quanto possa essere naturale lascia un profondo dolore nel cuore e un vuoto incolmabile. Va via la persona che più ci ha amato al mondo, che ci ha consolato e sostenuto in ogni momento della nostra vita. Purtroppo però, nonostante la sofferenza, bisogna fare i conti con la realtà, con gli adempimenti burocratici e le scadenze che non ammettono giustificazioni. Si pensi ad esempio alla dichiarazione dei redditi che il de cuius avrebbe dovuto fare se fosse stato in vita.

In particolare, qualora il defunto fosse stato titolare di partita IVA, gli eredi saranno obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui gli eredi o la vedova non adempiano a tele obbligo, potrebbero arrivare pesanti sanzioni. Ma oltre a questi adempimenti, quando muore una persona cara è importante sapere se abbia lasciato o meno un testamento. Ciò è fondamentale per rispettare le sue ultime volontà. Ma se non si rinviene nulla, come si divideranno i beni del defunto?

Come si divide il patrimonio del defunto?

Se manca il testamento la successione sarà regolata dalle norme del codice civile, la cosiddetta successione legittima. Questo tipo di successione si applica ogni qual volta non ci sia il testamento o questo sia nullo o invalido. La legge qualifica eredi gli stretti congiunti del de cuius ed assegna loro le rispettive quote. Se muore uno dei due coniugi e non ci sono stretti congiunti, come i figli, fratelli o ascendenti, l’intero patrimonio del defunto andrà al coniuge superstite. Se invece insieme alla vedova/vedovo vi è un solo figlio, anche in presenza di fratelli e ascendenti, l’eredità andrà per metà al figlio e metà al coniuge superstite. A quest’ultimo inoltre spetterà anche il diritto di abitazione nella casa coniugale. Se i figli sono due, un terzo andrà al coniuge superstite e i 2 terzi si ripartiranno tra i figli in parti uguali.

A chi andranno i beni del defunto senza vedova e testamento

Tuttavia potrebbe capitare che il defunto non abbia un coniuge superstite e non abbia lasciato alcuna disposizione inerente al suo patrimonio. A chi andranno i beni del defunto? In altre parole, senza la vedova/vedovo come si divideranno i beni? Se vi sono figli, tutti i beni mobiliari e immobiliari andranno ripartiti tra loro in parti uguali, anche se vi sono ascendenti e/o fratelli del defunto.

Se invece, non ci sono figli ma sono in vita i genitori, il patrimonio del defunto andrà interamente divisa tra questi in parti uguali. Se invece ci sono oltre ai genitori anche fratelli del defunto, in mancanza di figli, i beni si divideranno per metà tra questi ultimi. Invece in assenza di figli, fratelli e ascendenti del defunto, l’eredità si divide in parti uguali ai parenti di grado più prossimo. Pertanto senza la vedova ecco a chi andranno tutti i beni mobili e immobili del nostro caro defunto.

