Come eliminare la puzza di cavolfiori, broccoli e altre crucifere senza spendere soldi in profumatori e candele

Cavolfiori, broccoli, cime di rapa e altre crucifere sono buone e fanno anche bene alla salute. Ma che cattivo odore ogni volta che le cuciniamo. Ecco, allora, alcuni rimedi della nonna per eliminare la puzza e profumare la cucina. Scopri cosa serve.

Le crucifere sono degli ortaggi che in autunno e per tutto l’inverno si trovano sui banchi dei mercati e nella grande distribuzione. Verza, broccoli, cavolfiore, cime di rapa, ecc. sono le verdure che appartengono a questa famiglia.

Vale la pena inserirle nella nostra alimentazione perché sarebbero ricche di sostanze benefiche per il nostro organismo e avrebbero poche calorie ma un alto potere saziante.

Le crucifere sono perfette per preparare primi e secondi piatti davvero eccezionali. Ma attenzione cerchiamo di cuocerle per poco tempo perché potrebbero perdere le loro proprietà.

È vero, le crucifere sono buone e salutari ma hanno un difetto davvero terribile. Durante la cottura emanano un terribile odore. Proprio per evitare che questa puzza tremenda invada tutta la casa, molte persone evitano di prepararle.

Come eliminare la puzza di cavolfiori, broccoli e altre crucifere usando solo i rimedi della nonna

Ma sai che ci sono dei rimedi della nonna che ti permettono di eliminare il cattivo odore e profumare anche l’ambiente? Non è necessario acquistare dei profumatori o accedere delle candele ma puoi usare del semplice aceto. Ne basta un cucchiaio nell’acqua di cottura del cavolfiore, della verza o dei broccoli per neutralizzare il cattivo odore.

Anche il latte e la patata svolgono la stessa funzione. Si utilizzano proprio come l’aceto. Basta aggiungerli all’acqua di cottura e assorbiranno i cattivi odori.

Una volta cotti questi ortaggi, dobbiamo necessariamente profumare la cucina. Ecco un rimedio naturale che non ti farà spendere neanche un soldo.

Prendi un pentolino, riempilo di acqua e lascialo per qualche minuto sul fuoco. Aggiungi anche del succo di un limone e qualche rametto di rosmarino oppure una stecca di cannella (dipende dall’odore che ti piace di più). In pochi minuti il profumo di questi due prodotti si diffonderà per tutta la cucina.

Altri consigli

Dopo aver visto come eliminare la puzza di cavolfiori, broccoli e altre crucifere, ecco qualche altro consiglio molto utile. Mentre stai cucinando questi ortaggi, ricorda sempre di spalancare le finestre per favorire la circolazione dell’aria e chiudere tutte le porte delle stanze per evitare che la puzza si espanda per tutta la casa. Inoltre, accendi sempre la cappa della cucina e ricorda di tenerla pulita. Queste piccole accortezze ti aiuteranno a combattere gli odori poco gradevoli.