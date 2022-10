9,90 euro per un piumino singolo e altre offerte per prepararsi all’inverno

Il guardaroba ha bisogno di essere aggiornato per la versione autunno-inverno? Sarebbe bello andare a dormire con il caldo tepore di un piumino con il plus di poter esser lavato in lavatrice? In questo articolo andremo alla scoperta di tante offerte per prepararci all’inverno e al freddo che arriverà.

9,90 euro per un piumino singolo e 24,90 euro per il matrimoniale

In questi giorni sono molte le proposte nei supermercati della GDO e nelle piattaforme ecommerce per proteggerci dal freddo stagionale in arrivo. Se infatti sino ad ora ottobre è stato clemente, ben presto non desidereremo altro che stare accoccolati con un plaid caldo sul divano. Oltre a poter gustare una zuppa bollente come quella di patate, potremo godere del caldo abbraccio di un piumone.

Parlando di plaid, piumini e coperte guardiamo di quali offerte potremmo approfittare.

Sul sito di Carrefour troviamo un’ottima proposta per un piumino singolo 150 x 200 cmmarchio Tex Home, a 9,90 euro. Il prodotto è certificato Oeko-Tex® Standard 100 e quindi testato secondo i rigidi test che ne attestano l’assenza di sostanze nocive.

Nei negozi MD e su MDwebstore possiamo acquistare un piumino anallergico matrimoniale con imbottitura sintetica a marchio Amo la Casa, a 24,90 euro. Anche Kasanova, catena di casalinghi e articoli per la casa, propone un piumino invernale in microfibra con un imbottitura 300 gr/mq a soli 24,90 euro. Nel caso fossimo amanti del piumino d’oca allora da Bennet potrebbe trovare l’offerta che fa per noi. Infatti presso questa catena di supermercati sono disponibili dei piumini in piuma d’oca al 90 % a 34,90 euro per il matrimoniale.

Come scegliere il piumone per il letto

In queste offerte passate in rassegna abbiamo già colto alcune indicazioni per scegliere il piumino letto ideale. Per prima cosa sceglieremo fra un’imbottitura in piuma d’oca o sintetica. Così come per i giubbotti, la quantità dell’imbottutura condiziona l’isolamento termico. Come noto la piuma animale è più costosa ma anche più leggera. Abbiamo visto infatti, che il valore da ricercare per le nostre valutazioni è la grammatura. Per i piumini sintetici invernali la grammatura, ossia il peso in grammi per metro quadro, si attesta attorno ai 300/400 grammi a metro quadro. Per chi richiede praticità ricordiamo che ci sono anche i piumini 4 stagioni che a seconda del lato utilizzato possono essere idonei anche alle mezze stagioni. Una caratteristica da non sottovalutare è la possibilità di lavare il piumino in lavatrice. Solitamente questa indicazione si legge espressamente in etichetta.

Torniamo però alla nostra esplorazione fra le migliori offerte per affrontare l’inverno.

Pantofole calde con pelo o in feltro

I piedi sempre al caldo sono una necessità in inverno. Le pantofole sono quindi un accessorio indispensabile per le serate casalinghe. Da Aldi troveremo, ad esempio un paio di pantofole in feltro molto calde a 6,99 euro e le clogs rivestite in pelo a 5,99 euro per bambini. Nei supermercati Famila potremmo scegliere dei modelli by Coveri, molto confortevoli a 12 euro. Euronova, longevo brand delle vendite su catalogo, propone un modello di pantofole chiuso interamente rivestito in pelo con simpatico motivo a renna a 9,90 euro.

Plaid per il divano in offerta

Agnellato o in semplice pile, i plaid sono il grande classico per gli accessori invernali. Presso la catena di bricolage Self a 5,95 euro troviamo un plaid di pile da 120 x 150 cm. In questo caso occorre riservare qualche attenzione quando laviamo il pile.

Come si lava un plaid di pile per mantenerlo a lungo

Il consiglio per mantenere a lungo i plaid di pile sta nel lavaggio delicato, anche in lavatrice. Non dovremo superare i 30°. Se in casa avessimo acqua troppo calcarea e dura allora sarà meglio aggiungere un dosatore di ammorbidente. Stendiamo correttamente in modo da evitare la stiratura. Nel caso il plaid fosse troppo sciupato, per stirarlo dovremo sovrapporvi un asciugamano. Eviteremo così il fastidioso effetto lucido.

È dunque possibile spendere davvero poco per tenerci al caldo anche con 9,90 euro per un piumino singolo.