7 città dove lavorare in smart working, è facile e la vita costa di meno

La pandemia ha accelerato un processo che prima del 2019 era poco praticato in Italia: lo smart working, il lavoro agile. Improvvisamente migliaia di lavoratori hanno scoperto che si può anche lavorare da casa. Inoltre improvvisamente migliaia di aziende hanno scoperto che un lavoratore che opera in smart working ha meno costi e spesso è più produttivo.

Chi lavora in smart working può operare da qualsiasi posto. Sono necessari solamente una connessione internet e un PC. Durante la pandemia sono stati numerosi i casi di persone che si sono spostate nella seconda casa, quella delle vacanze, lavorando da lì. È abbastanza curiosa la storia di alcuni dipendenti di Facebook. Questi lavoratori potendo lavorare in smart working, si sono trasferiti in alcune località balneari del Messico, dove la vita costa meno.

7 città dove lavorare in smart working e con una vita low cost

Questa migrazione si sta verificando anche in Italia, con il completo sdoganamento anche nel nostro Paese del lavoro agile. Sono sempre più numerose le persone che scelgono di andare a vivere all’estero, lavorando in smart working, per una azienda italiana. Tra le mete preferite ci sono 2 città europee, molto belle e con costi della vita inferiori ai nostri.

Ma anche in Italia ci sono delle isole felici per chi lavora in smart working. Infatti alcune città più di altre offrono caratteristiche attrattive per il lavoratore “agile”, come qualità della vita, costi più bassi, connessione internet di qualità. Al Nord Italia, Trento e Padova sono due centri urbani che offrono queste attrattive. Trento è una provincia tranquilla, in mezzo al verde, con basso inquinamento. Ideale per chi ama i ritmi lenti. Padova è una delle città italiane con la più alta qualità della vita. Ha molto verde, ci sono molte piste ciclabili e il costo della vita è mediamente più basso rispetto a quello delle grandi città.

Toscana all’avanguardia per lo smart working

Chi ama conciliare, arte, natura e tecnologia in Toscana troverà ciò che cerca. Firenze non ha bisogno di presentazioni. Qui, oltre ai turisti, è forte la presenza degli studenti universitari che vengono da tutto il Mondo. Quindi i servizi per chi lavora in smart working sono all’avanguardia. Inoltre la città in riva all’Arno vanta una delle 5 Biblioteche nazionali centrali.

Pisa è una valida alternativa a Firenze. La città della Torre pendente è altrettanto ricca di arte e cultura. Inoltre è vicino al mare ed ha il pregio di essere meno costosa del capoluogo toscano.

Ma chi cerca pace e tranquillità ed una vita totalmente immersa nel verde, deve andare a Santa Fiora. Questo centro medievale toscano, sul Monte Amiata, in provincia di Grosseto, viene chiama il borgo dello smart working. Il Comune è totalmente cablato con la fibra ottica, una caratteristica fondamentale per chi lavora con il pc sul web.

Lavoro agile, sole e mare

Chi preferisce le temperature più calde e il nostro mare, può scegliere di andare a lavorare a Palermo. Questa città ha una qualità tecnologica inattesa. La sua rete internet è probabilmente la più veloce in Italia, potendo vantare 22 mega al secondo.

Dalla Sicilia alla Puglia. Anche Bari potrebbe essere un luogo ideale per chi lavora in smart working. Non avrà la connessione più veloce d’Italia ma ha uno splendido mare e un ottimo rapporto costo/qualità della vita.

In Italia oltre a queste 7 città dove lavorare in smart working, ci sono molti altri luoghi ideali per chi svolge un lavoro agile. In Europa in particolare, alcuni Paesi sono perfetti per lavorare in smart working. Infatti questi luoghi non solo sono perfettamente cablati ma hanno servizi pensati per attirare smart worker da tutto il Mondo.