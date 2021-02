Il risparmio è sempre il primo guadagno, anche quando si tratta di conto corrente. Non è detto, infatti, che le spese legate a questa voce non siano comprimibili. Secondo un’indagine di Banca d’Italia, nel 2019 un c/c bancario del tipo tradizionale è costato in media 88,50 euro, e 21,40 euro nella versione online.

Dunque, c’è abbondante margine per fare meglio. Entriamo nel vivo del discorso e vediamo 6 trucchi intelligenti per tagliare i costi del conto corrente e risparmiare.

Operare online anziché allo sportello

Il primo comandamento non può che essere quello di operare online. E al riguardo, l’esempio per eccellenza è quello del bonifico. Allo sportello esso costa in genere tra l’1,50 e i 3,50 euro, davvero uno spreco di denaro. Se eseguito in home banking, può avvenire anche di spendere al di sotto dell’euro.

Secondo dei 6 trucchi intelligenti per tagliare i costi del conto corrente e risparmiare

Le buone regole di tenuta conto suggeriscono sempre di conservare e controllare tutta la corrispondenza bancaria. In primis l’estratto conto, che la nostra banca ci invierà gratuitamente a prestabilite cadenze temporali.

La documentazione aiuta infatti a mettere a fuoco tutte le spese che ci vengono addebitate. E inoltre fa fede, in caso di contestazioni al nostro istituto.

Largo al Bancomat

Un altro dei 6 trucchi per tagliare i costi del conto corrente e risparmiare, passa per il maggior ricorso al Bancomat. Al riguardo, due sono le strategie personali che consentano un drastico taglio delle spese.

Il primo è quello più ovvio, e consiglia di prelevare denaro sempre dallo sportello della propria banca.

Il secondo suggerisce invece di usare il Bancomat e non la carta di credito, per prelevare o pagare.

Restare nei limiti delle operazioni gratuite

Altra buona norma è quella di non andare oltre il novero delle operazioni gratuite previste dal nostro c/c. Questo vale soprattutto per i prodotti a pacchetto. Ancora, farsi domiciliare le utenze, se queste sono gratuite (e spesso lo sono). Si eviteranno ulteriori costi legati al servizio di pagamento delle stesse.

Ridurre la giacenza al minimo indispensabile

Con gli attuali tassi a zero, il riemergere dell’inflazione e quel che costa il c/c, è letteralmente un lusso da ricchi lasciare i risparmi sul conto. Nell’articolo, di cui qui il link illustriamo, ad esempio, due possibili profili di risparmiatori e vediamo chi dei due è più scaltro e lungimirante.

Quindi, meglio lasciare sul c/c solo una giacenza adeguata per le spese correnti e previste. Provando invece a investire il resto e a portare a casa qualcosa in termini di rendimento.

Ultimo dei 6 trucchi intelligenti per tagliare i costi del conto corrente e risparmiare

E infine aggiungiamo quello che, se la licenza ci è consentita, è il classico “consiglio della nonna”, o della mamma, o comunque del buon senso. Ossia evitare, in tutti i modi e in tutte le circostanze, di andare in rosso sul c/c. Fosse anche di un solo euro. Perché poi gli interessi e le spese legate allo sconfinamento si fanno sentire. Quindi rimandiamo, quanto più possibile, una spesa non strettamente vitale, specie se non abbiamo provviste sufficienti sul nostro c/c.

Ecco dunque illustrati i 6 trucchi intelligenti per tagliare i costi del conto corrente e risparmiare.