Viaggiare in aereo non deve essere costoso se si adottano alcune strategie intelligenti per risparmiare. Ecco cinque trucchi che possono aiutarti a trovare biglietti aerei più economici e viaggiare spendendo meno.

5 trucchi per risparmiare soldi viaggiando in aereo: prenota con largo anticipo

Uno dei modi più semplici per risparmiare sui voli è prenotare con anticipo. Le compagnie aeree tendono a offrire i prezzi più bassi mesi prima della data di partenza. Monitorare i prezzi e prenotare circa 6-8 settimane prima del viaggio può aiutarti a ottenere tariffe migliori.

Utilizza gli alert sui prezzi

Esistono vari siti web e app che ti permettono di impostare degli alert sui prezzi dei voli. Questi strumenti ti avviseranno quando i biglietti per una determinata rotta scendono di prezzo, permettendoti di prenotare al momento più conveniente. Questo trucco è particolarmente utile se hai una certa flessibilità nelle date di viaggio.

Sii flessibile con le date

La flessibilità con le date di partenza e ritorno è una delle migliori strategie per risparmiare. Volare in giorni meno richiesti, come il martedì o il mercoledì, di solito costa meno rispetto ai fine settimana. Inoltre, i voli che partono molto presto o molto tardi tendono ad avere tariffe più convenienti.

Evita i bagagli extra

Un altro modo per risparmiare è evitare costi aggiuntivi per i bagagli. Molte compagnie aeree a basso costo offrono tariffe più basse per chi viaggia con solo il bagaglio a mano. Ridurre al minimo i bagagli ti permetterà di risparmiare su costi imprevisti e accelererà il processo di imbarco.

Controlla le offerte last minute

Anche se prenotare con largo anticipo è una buona strategia, le offerte last minute possono riservare grandi sorprese. Le compagnie aeree a volte abbassano i prezzi poco prima della partenza per riempire gli ultimi posti disponibili. Se sei flessibile e pronto a partire con poco preavviso, potresti ottenere un affare.

Ecco, dunque, 5 trucchi per risparmiare soldi viaggiando in aereo. Seguendoli è possibile risparmiare notevolmente sui costi dei voli e goderti il viaggio senza preoccupazioni economiche.

