Per chi deve rimanere concentrato anche a Natale occhio a questi alimenti, lo dice la scienza

Non solo per la salute cardiovascolare, ma anche per un cervello sempre attivo è importante seguire una dieta sana ed equilibrata. Secondo alcuni studi questi cibi sotto elencati possono inficiare le capacità mnemoniche e cognitive e far diminuire la capacità di concentrazione. Ecco pertanto cosa evitare.

Il segreto per un’esistenza lunga e felice è sicuramente mantenere un regime alimentare sano ed equilibrato insieme ad uno stile di vita attivo. Ma il periodo natalizio mette a dura prova le sane abitudini, ovunque ci si giri si vedono leccornie di ogni genere. Senza parlare poi delle innumerevoli occasioni di stare a tavola con amici e familiari! Durante questo periodo, sembra che si corra ancor di più tra i regali da fare, gli impegni lavorativi, in famiglia e con agli amici. Insomma, i nostri ritmi subiscono senza volerlo un improvviso cambiamento. Aumentano le uscite serali nonché cene e pranzi che inevitabilmente mettono a rischio il girovita.

Tuttavia per chi deve rimanere concentrato anche in questo periodo di festa è fondamentale prestare attenzione a ciò che si mette nel carrello. Alcuni cibi sarebbero infatti deleteri non solo per il fisico, ma anche per la mente. Un’alimentazione scorretta può creare danni non solo al corpo con l’aumento di colesterolo, glicemia e trigliceridi, ma anche al nostro cervello.

Attenzione a questi alimenti per chi deve rimanere concentrato durante il periodo natalizio

Sembrerebbe che i grassi trans contenuti in merendine, snack industriali e cibi da fast food, oltre ad aumentare i livelli di colesterolo, farebbero male alla memoria. Il consumo eccessivo di queste sostanze sembrerebbe influire sull’ippocampo, ovvero sulla struttura cerebrale demandata alla memoria. Secondo uno studio, un consumo eccessivo di grassi trans ridurrebbe la funzionalità mnemoniche e cognitive, soprattutto dai 45 anni in poi.

In particolare questo studio ha valutato le qualità mnemoniche di circa 1.000 adulti intorno ai 45 anni. A costoro sono state sottoposte una serie di parole su un ventaglio di 104 carte da ricordare. Per ogni grammo di grasso trans, secondo i ricercatori, costoro dimenticavano mediamente circa 11-12 parole in più rispetto a chi consumava meno cibi trans. Ma cosa s’intende per grassi trans? Con questo termine si indicano alcuni alimenti di origine animale. Ovvero prodotti come salsicce, hamburger, interiora, burro, formaggi stagionati. Allo stesso tempo gli acidi grassi trans si formano nei processi di trasformazione industriale dei grassi vegetali. Quindi possono trovarsi in prodotti da forno, biscotti e crackers.

Ecco cosa mangiare per non perdere la concentrazione e per non mettere a rischio il cuore

Ad ogni modo, oltre alla memoria, è stato acclarato che tali alimenti metterebbero a rischio la salute cardiovascolare. Pertanto anche durante le feste, soprattutto per chi deve seguire un particolare regime dietetico, è fondamentale non mettere a rischio la propria salute. Sicuramente, con le dovute accortezze, si potrà fare qualche strappo alla regola, ma è importante non perdere mai di vista la salute. Cerchiamo di non arrivare affamati a tavola, magari facendo degli spuntini durante il giorno o consumando qualche vegetale spezzafame come i finocchi. Prediligiamo i grassi buoni come gli omega 3 che apportano benefici al cuore e al cervello, contribuendo a contrastare malattie come l’Alzheimer e la demenza senile.