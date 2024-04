5 cose da non fare se sei in vacanza in Egitto

Vacanza in Egitto, cosa non fare

L’Egitto è una terra intrisa di storia millenaria, con monumenti antichi, spiagge mozzafiato sul Mar Rosso e un ricco patrimonio culturale che attrae milioni di visitatori ogni anno. Tuttavia, è importante ricordare che l’Egitto è anche un paese con una cultura molto diversa dalla nostra, sulla quale incide in modo determinante la religione musulmana che impone l’osservanza di comportamenti particolari e il rispetto delle regole locali durante la visita.

Prima di partire alla scoperta di questo meraviglioso paese, quindi, è importante sapere quali sono cose da non fare in Egitto, per garantirsi un’esperienza piacevole e rispettosa durante tutto il soggiorno.

Consigli di viaggio: ecco le 5 cose da non fare in Egitto

Indossare abbigliamento succinti: l’Egitto è un paese a maggioranza musulmana, quindi è consigliabile vestirsi in modo modesto e rispettoso della cultura locale. In particolare, bisogna evitare di indossare abiti troppo succinti (soprattutto quando visiti luoghi religiosi come moschee o siti archeologici) o provocatori, anche se per la nostra cultura non sono considerati “scandalosi”; stiamo parlando di pantaloncini o abiti corti/attillati, magliette scollate e così via. Può essere molto utile portarsi sempre dietro una pashmina, soprattutto per entrare all’interno di moschee o altri luoghi religiosi, che è possibile usare per coprire il capo, gambe o braccia. Fotografare persone senza autorizzazione: anche se il paesaggio e i monumenti dell’Egitto sono spesso irresistibili per i fotografi, è importante chiedere il permesso prima di scattare foto a persone locali. Alcune persone potrebbero non apprezzare di essere fotografate senza consenso, quindi è sempre meglio chiedere gentilmente prima di fare clic. È invece assolutamente vietato fotografare le forze dell’ordine, quindi anche fare riprese a militari, posti di controllo e blocco, mezzi militari, poliziotti e uffici governativi. Non stipulare un’assicurazione sanitaria. In Egitto la sanità pubblica è a pagamento, quindi in caso di problemi di salute, in assenza di assicurazione, ci si potrebbe trovare a sborsare una bella cifra. Inoltre, è molto importante anche viaggiare con medicinali al seguito, poiché potrebbe essere difficile reperirli. Bere acqua dal rubinetto. L’acqua non è potabile, quindi berla potrebbe causare dei problemi di salute come la dissenteria. È necessario fare attenzione anche a ciò che si mangia per via delle scarse condizioni igieniche di alcuni posti, ma anche perché con il caldo i cibi tendono a deteriorare più facilmente se non ben conservati.

Seguendo queste semplici regole e mostrando rispetto per la cultura e le tradizioni locali, potrai goderti appieno la tua vacanza in Egitto e creare ricordi indimenticabili senza causare offese o problemi. Ricorda che il viaggio è anche un’opportunità per imparare, crescere e rispettare le differenze culturali.

