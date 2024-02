5 azioni del Ftse Mib che salgono da inizio anno intorno al 10%: come vengono valutate dal consenso degli analisti?

Nel momento in cui scriviamo questo articolo il Ftse Mib Future veleggia intorno all’area dei 31.000 punti. Il mese di gennaio è stato un mese positivo e questo sembrerebbe di buon auspicio per il resto dell’anno. Siamo comunque in una fase ciclica importante, perchè dai livelli attuali si intravede un cluster di prezzo tempo, calcolato secondo i metodi proprietari, che scadrà il 7 marzo. Come si arriverà a questa data? Con un minimo o con un massimo? Basterà seguire la tendenza di settimana in settimana per mantenere il polso della situazione. Ora andremo a leggere quali sono le raccomandazioni degli analisti per 5 azioni del Ftse Mib che salgono da inizio anno intorno al 10%.

Il Listino milanese

In questo momento la performance da inizio anno è salito di circa 1% ma ci sono questi titoli che stanno facendo molto meglio con un rialzo a doppia cifra: Banca Mediolanum. BPER banca, Lottomatica, Safilo e Unicredit.

Quali sono i principali supporti e resosteneze per il breve termine del Ftse Mib Future? Al ribasso area 30.005 ha già frenato un recente ritracciamento. Al rialzo 32.200. Sotto 30.005 la successiva direzione sarebbe in area 28.500/27.100.

5 azioni del Ftse Mib che salgono da inizio anno intorno al 10%

Siamo andati a leggere le raccomandazioni degli analisti pubblicate sul sito Marketscreeber e questi sono i risultati. Inoltre aggiungeremo il prezzo attuale e i supporti e le resistenze di breve termine come dettato dai criteri dell’analisi tecnica.

Banca Mediolanum, 9,492. Supporto a 9,28 e resistenza a 9,60. Giudizio Buy e target price a 10,73.

BPER Banca, 3,38. Supporto a 3.11 e resistenza a 3,47. Giudizio Accumulate e target price a 4,588.

Lottomatica, 10,772. Supporto a 10,43 e resistenza a 11. Giudizio Buy e target price a 13,74.

Safilo, 1,072. Supporto a 1,15 e resistenza a 0,99. Giudizio Accumulate e target price a 1,24.

Unicredit, 27,59. Supporto a 26,38 e resistenza a 29,15. Giudizio Buy e target price a 32,85.

Leggendo le raccomandazioni degli analisti sembrerebbe che questi titoli azionari potrebbero continuare a salire nei prossimi mesi.

Vedremo poi cosa accadrà.

Lettura consigliata

I titoli azionari a sconto con buone prospettive di crescita secondo gli analisti