Cuciniamo a Pasqua con i consigli di Mara Venier. Ecco cosa ama cucinare e mangiare la zia d’Italia

I successi televisivi e gli ascolti di Domenica in non accennano a diminuire eppure Mara Venier è pronta a coccolare con il suo menù sostanzioso i propri cari durante queste vacanze. Una panoramica sui piatti preferiti potrebbe davvero stupirci. Cuciniamo a Pasqua con i consigli di Mara Venier?

È abituata a stare davanti alle telecamere e intrattenere milioni di italiani. Mara Venier ama stare anche dietro ai fornelli e non se la cava per niente male. Cucina casereccia e piatti tipici sono la sua specialità. A partire dalla pasta e fagioli. Cucina in genere per tante persone quindi questi suggerimenti possono tornarci utili. Carote, cipolle, sedano, pomodorini e patate, questi gli ingredienti per una preparazione classica che non delude mai. Spaghetti spezzati o ditalini rigati la tipologia di pasta prescelta. Non dimentichiamo il pepe e il rosmarino. Un primo piatto che dimostra quanto amore si può dare attraverso la cucina quando a tavola siedono tanti commensali.

Mara Venier non si ferma qui. Una delle sue specialità è la parmigiana di melanzane. La versione classica è la preferita. Salsa di pomodoro fresca, mozzarella e basilico, olio extravergine d’oliva e 180 gradi per una cottura di 40 minuti. Le melanzane vengono preparate anche alla veneta, tagliate fini e spennellate con l’olio e cotte con l’aggiunta di pinoli, uvetta e timo.

Diversi secondi e tanti dolci

Cosa cucinerà Mara Venier a Pasqua? Menù ricco e senza limiti. Abile nel cucinare la lasagna fatta in casa, parenti e amici ospiti della sua bellissima casa romana hanno la possibilità di scegliere. Oltre alla pasta e fagioli o alla pasta al forno, il menù comprende pollo al curry o cotolette fritte, carciofi e abbondanti piatti di insalata fresca. Difficile mangiare tutto quello che cucina. Come nelle sue trasmissioni anche a tavola varietà e fantasia non mancano. Soprattutto con i dolci.

Pastiera napoletana e profiterole sono i preferiti. Ma non dimentichiamoci che in Veneto fanno la migliore colomba d’Italia. Mara la fa arrivare da Vicenza ed è artigianale. Lavorata con 2 impasti differenti il sapore è ricco e si abbina alla perfezione al suo stile non ricercato ma di sostanza.

Cuciniamo a Pasqua con i consigli di Mara Venier. I social lo documentano

Spesso nelle riviste la zia d’Italia viene fotografata con la tenuta da cuoca. Mara Venier ama tantissimo organizzare pranzi e cene e non si lascerà sfuggire l’occasione durante queste vacanze. In Veneto è molto sentita l’usanza di regalare le uova di Pasqua. L’uovo è simbolo di vita e rigenerazione e con l’aggiunta di cioccolata è anche simbolo di festa e giocosità.

Spesso durante i suoi programmi in questo periodo gli chef hanno preparato le uova di Pasqua in diretta. La festa dagli studi si trasferisce alla casa romana dove gli ospiti ricevono sorprese e dove viene letta la poesia dedicata alla festività. Se qualcuno porterà il vin tondo oppure il lambrusco romano allora il menù sarà completo. E sui social, possiamo scommetterci, compariranno le foto per testimoniare l’ennesima impresa della Mara nazionale.