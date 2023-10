400 euro d’affitto in questa città tra mare e montagne, una delle meno care d’Italia dove trasferirsi

Ci sono città italiane in cui è possibile vivere con pochi soldi. Una di queste si trova in Abruzzo e si possono trovare affitti a costi particolarmente bassi. Vediamo di quale centro parliamo e cosa offre a chi vi si trasferisce.

La spesa per chi vive in Italia può risultare a volte insostenibile. Tra bollette, affitti e tasse varie si rischia di dilapidare in un attimo l’intero stipendio. Ecco perché si desidera cercare un luogo meno caro e alla portata delle tasche. Meno male che anche nel nostro Paese possiamo trovare centri economici, in cui vivere non costa una fortuna. Si potrebbe pensare subito a qualche meta del Sud, ma anche più in su possiamo trovare località del genere. Una città del Centro Italia, per esempio, potrebbe offrirci una sistemazione low cost e ricca di opportunità. Ecco di quale si tratta.

Il gioiello d’Abruzzo

Piccola e graziosa, immersa in uno scenario fantastico, c’è una cittadina tra le più belle d’Italia. Parliamo di Teramo, capoluogo dell’omonima provincia. Con poco più di 50.000 abitanti, promette un soggiorno a base di pace e serenità. Questo centro si incastona tra il mar Adriatico e il Gran Sasso e gode di uno splendido paesaggio collinare. A circondarla, infatti, ci sono filari di vigneti e ulivi dai quali si ricavano i prodotti tipici.

Il centro storico si suddivide in quattro rioni ed è ricco di fascino culturale. Qui ci si può spostare comodamente a piedi, percorrendo le strette vie di ciottoli. Chiese, palazzi e altri resti di epoca antica si alternano e stupiscono il visitatore. Tra i punti d’interesse ci sono piazza Martiri della Libertà, la cattedrale di Santa Maria Assunta e la fontana dei Due Leoni. La città di Teramo ha subito in passato l’influenza romana, rivivibile presso il teatro e il vicino anfiteatro. A contribuire alla storia del luogo ci pensa anche il castello Della Monica, di origine ottocentesca.

Solo 400 euro d’affitto in questa città con un basso costo della vita

Oltre a situarsi in un contesto naturale e culturale gradevole, Teramo potrebbe offrire un vantaggio di tipo economico. Infatti, la vita non sarebbe così cara e a sostenere la tesi ci sarebbero le informazioni rilasciate da Numbeo. A spiccare sono innanzitutto i dati sugli appartamenti, per cui si potrebbero spendere solo 400 euro d’affitto in questa città. Un locale con una camera da letto in centro, infatti, verrebbe in media 425 euro al mese. In periferia, invece, il prezzo si abbasserebbe fino a 375 euro. Per valutarne la convenienza, pensiamo solo che a Torino l’affitto medio in città sarebbe di oltre 600 euro. Per non parlare di Roma e Milano, dove si possono superare addirittura i 1.000 euro mensili.