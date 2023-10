Dove comprare casa in Liguria: ecco le località vicino al mare dai prezzi più economici

La Liguria è una delle Regioni predilette per l’acquisto di una casa al mare. Ecco quali sono le zone in cui un immobile potrebbe costare meno, e quelle per cui si spenderebbe di più.

Avere una casa al mare è un modo per assicurarsi qualche giorno di vacanza, senza dover necessariamente prenotare. La si può utilizzare in qualsiasi periodo dell’anno, anche per passare le ferie invernali. La Liguria sembra essere una delle mete predilette dal turismo del Nord Italia, in particolare quello milanese. Ma come si saprà, i prezzi per l’acquisto di un immobile non sono bassi ovunque. Per questo motivo, chi volesse risparmiare dovrebbe conoscere le destinazioni dove comprare casa in Liguria costerebbe di meno. Ecco quali sono e i prezzi al metro quadro.

Pro e contro questa regione

La Liguria è la meta costiera più vicina per chi viene dalla Lombardia, ma non solo. Anche per questo, la si prende spesso come riferimento per stabilirvisi durante l’estate. D’altronde, questa terra sa offrire spiagge magnifiche e per tutti i gusti (sia in ghiaia che di sabbia) e panorami eccelsi. Ricordiamoci, poi, dello splendore dei piccoli borghi che la puntellano, su tutti quelli delle Cinque Terre. E che dire della cucina: focaccia, trofie e pesce fresco sono di casa qui.

Eppure, vi sarebbe anche qualche lato negativo da prendere in considerazione per l’eventuale acquisto di una casa. Uno su tutti la viabilità non ottimale, che potrebbe allungare decisamente i tempi del tragitto. Anche i parcheggi non sono il punto forte, e spesso si fa fatica a trovare un posto in cui lasciare l’auto. Infine, non è nemmeno da considerare come una tra le Regioni più economiche, soprattutto in alta stagione.

Dove comprare casa in Liguria per spendere meno

Una terra come la Liguria sa rivelarsi davvero cara per chi non sa dove cercare. Destinazioni turistiche come Portofino e Santa Margherita (rispettivamente 23.000 e 12.000 euro al mq per le abitazioni più prestigiose) sono per pochi. Non scherza nemmeno la zona della Baia del Silenzio a Sestri Levante, dove si toccano punte di 10.000 euro al mq.

Per cui, dove puntare per salvare il portafogli? Un’idea potrebbe risultare Bordighera. Qui i prezzi non dovrebbero salire di molto, attestandosi al massimo sui 3.500 euro al mq. Alla portata anche il valore degli immobili ad Arenzano, una delle prime località venendo da Milano. Per le case usate o senza esterno si potrebbero spendere circa 3.000 o 3.200 euro al mq.

Si sale a circa 4.000 o poco più per le abitazioni a Finale Ligure, escludendo l’area di Finalborgo. Sul fronte mare ristrutturato di Spotorno ce la si può cavare, invece, con una spesa di circa 3.000-4.000 euro al mq. Meglio ancora farebbe Bergeggi, dove si potrebbe scendere fino a 2.000 euro.