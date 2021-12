Il 2022 dopo una prima fase al ribasso, dovrebbe lasciare spazio a un rialzo di almeno 3/4 anni consecutivi. Quale consiglio operativo diamo ai nostri Lettori? Comprare sui ribassi che si verificheranno nel corso del prossimo anno e mantenere da cassetto ovvero in ottica di lungo termine. Cosa comprare? Il consiglio è sempre lo stesso: il miglior modo per investire è quello di comprare l’indice azionario mondiale (50% America, 30% Europa e 20% Asia e Paesi emergenti) preferibilmente sui ribassi e mantenere per almeno 60 mesi se non addirittura 120.

Analizzando le serie storiche dal 1898 ad oggi, nei primi due ani del decennio, al massimo il primo trimestre del terzo anno, si è formato il minimo (del decennio) con probabilità quasi vicine al 90%. Non abbiamo ragioni che ci facciano pensare che anche questa volta non debba essere così.

Nei giorni scorsi, il nostro Ufficio Studi ha selezionato 5 titoli sottovalutati che potrebbero correre “a piu’ non posso”, mentre oggi ha scelto fra le medie capitalizzazioni, 4 titoli che a Piazza Affari potrebbero anche raddoppiare il loro valore nel 2022.

A quali ci riferiamo?

Alfio Bardolla (MIL:ABTG), Banca Sistema, BFF Bank e Cementir.

4 titoli che a Piazza Affari potrebbero anche raddoppiare il loro valore nel 2022

Dove comprare e vendere questi titoli e quali sono le aree di minimo/massimo proiettate per il prossimo anno?

Alfio Bardolla ultimo prezzo a 3,50. Fair value a 8,20 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

2,70/3,45

5,65/6,16

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 3,18, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 5,65/6,16. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 3,42 euro.

Banca Sistema, ultimo prezzo a 2,035. Fair value a 5,50 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

1,95/2,34

2,81/3,38

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 1,94, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 2,81/3,38. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 1,94 euro.

BFF Bank, ultimo prezzo a 6,935. Fair value a 13 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

6,01/6,99

10,03/10,87

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 6,36, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 10,03/10,87. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 6,586 euro.

Cementir, ultimo prezzo a 8,37. Fair value a 16 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

8,20/8,74

11,70/12,48

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 7,85, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 11,70/12,48. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 7,94 euro.