Come sarà il prossimo anno per i mercati internazionali? Le nostre previsioni tracciano un primo semestre al ribasso per poi lasciare spazio a un rialzo di almeno 4/5 anni consecutivi.

Questo significa che si preparano probabilmente delle interessanti occasioni di acquisto in ottica di medio lungo termine. Il nostro Ufficio Studi ha selezionato 5 titoli sottovalutati a Piazza Affari che nel 2022 potrebbero correre “a piu’ non posso”.

A quali ci riferiamo?

Anima Holding, Azimut, Generali Assicurazioni, Stellantis (MIL:STLA) e Tenaris.

5 titoli sottovalutati a Piazza Affari che nel 2022 potrebbero correre “a piu’ non posso”

Dove comprare e vendere questi titoli e quali sono le aree di minimo/massimo proiettate per il prossimo anno?

Anima, ultimo prezzo a 3,57. Fair value a 7,30 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

4,20/4,50

5,44/5,78

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 4,05, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 4,20/4,50. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 4,163 euro.

Azimut, ultimo prezzo a 23,97. Fair value a 40 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

21,50/23,45

32,44/34,79

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 22,79, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 31,55/34,50. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 22,79 euro.

Generali Assicurazioni, ultimo prezzo a 18,635. Fair value a 26 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

15,20/17,50

22,34/24,71

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 17,47, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 22,34/24,71. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 18,05 euro.

Stellantis, ultimo prezzo a 16,598. Fair value a 28 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

14,20/16,50

22,31/24,89

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 14,83, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 22,31/24,89. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 15,63 euro.

Unipol, ultimo prezzo a 4,714. Fair value a 10 euro.

Ecco i livelli attesi per il 2022:

4,20/4,74

6,09/6,83

Fino a quando non si assisterà ad una chiusura mensile inferiore a 4,47, i prezzi potrebbero continuare a salire nei prossimi 12 mesi verso l’area di 6,09/6,83. Nel breve, un primo indizio ribassista con una chiusura settimanale inferiore a 4,51 euro.