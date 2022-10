Ecco l’oroscopo della prossima settimana e i 4 segni zodiacali al top

Le previsioni degli astri sono utili per avere chiarimenti in merito al futuro. Molte persone decidono perciò di affidarsi all’astrologia, anche per pura curiosità. Ogni settimana l’oroscopo annuncia i segni più fortunati, che variano di in base al periodo di riferimento. E così, anche nei prossimi giorni sapremo chi potrà festeggiare e godersi il momento favorevole.

Quattro segni sembrano particolarmente privilegiati dalle stelle, tanto che faranno faville a breve. Tanta fortuna e bei momenti da passare con chi si vuole bene li attendono. Dunque, non perdiamo altro tempo e scopriamo di più su ciò che riservano amore e lavoro.

Ariete innamorato e Scorpione senza freni, ecco l’oroscopo della prossima settimana

Ci sono buone novelle per il primo segno dello zodiaco. I nativi dell’Ariete potranno tirare un sospiro di sollievo per i prossimi giorni. Giove in appoggio aveva già portato energia a volontà da spendere al meglio. Anche la settimana a venire sarà decisamente positiva. Marte donerà forza fisica e spingerà a mettersi in gioco. La Luna del weekend prometterà intense emozioni e passione alle stelle.

Nonostante la fortuna del segno di fuoco, la vera star potrebbe rivelarsi un’altra: parliamo dello Scorpione. Questo segno assai tenace non avrà problemi a barcamenarsi tra sfera amorosa e professionale. Venere e Mercurio sono dalla propria parte, così come Giove e persino il Sole. Per questo, le sensazioni non potranno che essere positive. I progetti lavorativi potrebbero avere lo sviluppo atteso, mentre i sentimenti si intensificheranno in single e coppie.

È tempo di rialzarsi, invece, per il Capricorno. Finalmente Giove sembra mollare la presa che aveva limitato nei giorni precedenti. Un cielo più limpido si apre sopra la testa e porterà con sé la convinzione di poter fare bene. L’altruismo di Venere, poi, solleciterà a ritrovare il dialogo con la dolce metà e a rispolverare quella passione un po’ persa ultimamente. Per i single, il tanto atteso incontro con l’anima gemella potrebbe nascondersi dietro l’angolo.

Infine, le note liete suoneranno anche per il segno dei Pesci. Gran parte del merito va a Giove, che garantisce fortuna e prosperità. A lavoro ci si farà valere, proponendo un progetto interessante o interagendo positivamente coi propri superiori. L’amore andrà a gonfie vele, con una magnifica Venere che promette scintille, soprattutto tra giovedì e venerdì.

Consigli su come leggere e interpretare le stelle

Dunque, ecco l’oroscopo dal 31 ottobre al 6 novembre. Ricordiamo, però, che l’astrologia non prevede unicamente gli eventi futuri. Grazie ad essa, infatti, si potrebbero reperire molte più informazioni. Per esempio, quelle riguardanti il carattere dei segni zodiacali, che potrebbe variare in base alle caratteristiche intrinseche di ognuno. In ogni caso, per affrontare la lettura nel migliore dei modi, potrebbe servire qualche piccolo suggerimento.

Innanzitutto, bisogna premettere che le previsioni riguardano chi ha il Sole in quel determinato segno. Ma come è facile intuire non tutti potrebbero andare incontro al medesimo destino, poiché i pianeti sono ben sette. Questo significa che non per forza quello che dice l’oroscopo si dovrà prendere alla lettera. Le situazioni potrebbero variare di persona in persona, anche se dello stesso segno.

Un buon punto di partenza per interagire con l’oroscopo è quello di conoscere il proprio tema natale. Lo si potrebbe calcolare su internet, oppure rivolgendosi a qualche esperto. Approfondendo la conoscenza della materia si potrebbe di conseguenza approcciarsi meglio con la propria mappa celeste.

Per scendere ancor più nei dettagli, si potrebbe anche controllare il segno in cui si ha l’ascendente e quello della Luna. Ci aiuteranno ad acquisire maggiori informazioni su come andrà effettivamente la nostra giornata.