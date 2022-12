4 idee glamour per addobbare il soggiorno e la scala per Natale, la casa sarà subito più calda!

Il giorno tanto atteso è arrivato. L’arrosto è sul fuoco e le lasagne sono assemblate. Come trascorrere queste ore di attesa prima del cenone della vigilia? Potremmo dare un tocco festoso alla casa. Sì, c’è l’albero, il presepe, qualche regalo. Ma perché non aggiungere qualche dettaglio per rendere il soggiorno o la scala interna ancora più natalizie con quello che abbiamo in casa? Ecco come fare.

In ogni stanza della casa si dovrà respirare il clima di festa. Per goderci al meglio questo giorno speciale, ci bastano pochi oggetti. Allora diamoci da fare e realizziamo qualche addobbo last minute.

Come abbellire la stanza

Apriamo gli armadi e i cassetti e tiriamo fuori dei caldi plaid invernali, magari color crema o con fantasie a quadri. Ci serviranno per rendere più glamour le sedute del soggiorno. Possiamo adagiarli morbidamente sullo schienale del divano o sulle poltrone come fossero delle sciarpe (sì, anche quelle andranno bene), oppure possiamo posizionarle sempre morbide e arricciate per terra, alla base dell’albero o del presepe. È proprio la cornice che mancava al nostro Natale! Se ci è avanzata qualche luce o qualche piccola candela, mettiamole dentro dei barattolini di vetro e posizioniamo questi ultimi sulla scala (uno scalino si e uno no). Daranno luce e calore agli ambienti e sapranno proprio di Natale. Per il filo di luci avanzate, ottima l’idea di posizionarle per incorniciare qualche mensola o intorno alle piante del soggiorno. Altrimenti, realizziamo al volo degli addobbi fatti in casa, magari riciclando pigne prese dal giardino.

Il fai da te è una delle 4 idee glamour per addobbare il soggiorno

Realizzare degli addobbi fai da te last minute non è un’idea impossibile. Possiamo creare delle semplici decorazioni usando la pasta di bicarbonato. Farla in casa è molto semplice. Ci servono:

150 ml circa di acqua;

200 gr di bicarbonato;

100 gr di amido di mais.

Scaldiamo l’acqua in un pentolino e dopo un minuto versiamo le polveri (accuratamente mescolate tra loro prima). Cuociano a fiamma molto bassa e mescoliamo continuamente. A poco a poco la pasta diventerà sempre più solida e si staccherà dai bordi della pentola. Togliamola dal fuoco ed impastiamo per farla raffreddare. Una volta pronta possiamo usare delle semplici formine da cucina o creare forme a mano libera, per realizzare dei pendagli che potremmo attaccare al corrimano della scala.

In alternativa, se abbiamo nastri, spago, juta o altre fibre naturali a casa, possiamo creare delle ghirlande o dei fiocchi da posizionare strategicamente in soggiorno, o sempre sul corrimano. Con dei ritagli di juta e della stoffa possiamo creare decorazioni imbottite e molto graziose, che potrebbero persino diventare dei segnaposto particolari sulla tavola apparecchiata a festa. Con queste 4 idee glamour per addobbare il soggiorno e la scala, il Natale è davvero pronto per cominciare, in tutto il suo splendore.