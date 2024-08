4 consigli per risparmiare quando si viaggia e non sforare il budget

Quando si tratta di viaggiare ad agosto, uno dei mesi più affollati e costosi dell’anno, è essenziale adottare strategie intelligenti per risparmiare senza rinunciare a un’esperienza di vacanza memorabile. Ecco quattro consigli per risparmiare il più possibile:

Prenotare voli e alloggi con molti mesi di anticipo può aiutarti a bloccare tariffe più basse prima che i prezzi aumentino. Tuttavia, se sei flessibile, monitorare le offerte last-minute può anche portarti a scovare affari convenienti su voli e hotel rimasti invenduti. In entrambi i casi, l’attenzione e la tempestività sono chiave per ottenere il massimo risparmio.

Scegli destinazioni meno affollate

Le mete turistiche più popolari tendono ad essere più costose durante l’alta stagione. Optare per destinazioni meno conosciute o fuori dalle rotte tradizionali ti permette di evitare i sovrapprezzi stagionali. Paesini, località meno frequentate o anche città secondarie offrono spesso la possibilità di scoprire luoghi affascinanti a costi ridotti, senza la folla e il caos delle mete più blasonate.

Utilizza carte di credito con cashback o miglia

Se hai una carta di credito che offre cashback o accumula miglia aeree, utilizzala per prenotare voli, hotel e attività. I punti o le miglia accumulati possono essere utilizzati per ottenere sconti o addirittura voli gratuiti, riducendo significativamente le spese di viaggio. Alcune carte offrono anche sconti su hotel e servizi di viaggio, rendendo ancora più vantaggioso il loro utilizzo.

Opta per sistemazioni alternative

Affittare un appartamento o una casa tramite piattaforme come Airbnb o VRBO spesso risulta più economico rispetto agli hotel, specialmente per soggiorni più lunghi. Inoltre, avere una cucina a disposizione ti permette di risparmiare sui pasti, cucinando da solo anziché mangiare fuori ogni giorno. Anche i campeggi o gli ostelli possono essere ottime opzioni per risparmiare e vivere un’esperienza unica. Ecco 4 consigli per risparmiare quando si viaggia e non sforare il budget.

Seguendoli, potrai goderti una vacanza splendida ad agosto senza sforare il budget.

