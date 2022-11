Acqualagna è il luogo ideale da visitare nelle prossime settimane

Sono davvero molte le persone che in questi giorni, approfittando del lungo ponte di Ognissanti, hanno deciso di organizzare un bel viaggetto. Molti, ad esempio, sono andati in Toscana per partecipare alla “Festa delle Cantine” a Sorano. Altri, invece, hanno deciso di visitare qualche località di mare per non sprecare le belle giornate di questo periodo.

Chi non è riuscito ad organizzare alcuna minivacanza, però, può recuperare già dal prossimo weekend, visitando ad esempio la famosa Acqualagna. Quest’ultima è una piccola cittadina marchigiana di 4.157 anime, in provincia di Pesaro e Urbino, posizionata nella confluenza del torrente Burano nel fiume Candignano. Essa, inoltre, sorge vicino alla meravigliosa Gola del Furlo, un’area protetta di oltre 3.600 ettari, ricca di boschi, pascoli, valli e vette incontaminate.

Oltre a regalare dei meravigliosi paesaggi, questo antico borgo medievale suscita un enorme interesse anche per l’incredibile offerta culturale e, soprattutto, enogastronomica. Acqualagna è il luogo ideale, il classico paesino da visitare almeno una volta nella vita, e tra poco sveleremo il perché.

Chiese, musei e monumenti da visitare ad Acqualagna

La città di Acqualagna, dunque, si erge in un contesto paesaggistico molto particolare. Intorno ad essa, infatti, è possibile ammirare il lago artificiale del Furlo che, con le sue pareti a strapiombo sulle acque, resta comunque uno dei luoghi più suggestivi della zona.

Per quanto riguarda i monumenti ed i luoghi di interesse, invece, nei pressi di Acqualagna vi sono diversi siti culturali da poter visitare. Uno su tutti, l’Abbazia di San Vincenzo al Furlo, risalente all’VIII secolo, che fu tra l’altro dimora di alcuni santi, come San Romualdo e San Pier Damiani. Appena fuori dal paesino, invece, possiamo visitare la chiesa dedicata a Santa Lucia, anch’essa di antica fondazione ma ristrutturata varie volte. Nei pressi della località Furlo, invece, troviamo il Santuario del Pelingo.

Da alcuni scavi archeologici, avvenuti nel ’95 e nel ’97, sono emersi i resti di un’antica fattoria romana del II secolo a.C., segno che il territorio era popolato anche in quel periodo. La fattoria era caratterizzata da un ampio cortile e da vari locali sia abitativi che dedicata alla lavorazione dei prodotti agricoli. Il tutto viene gelosamente custodito nell’Antiquarium Pitinum Mergens, proprio ad Acqualagna.

Infine, si potrebbe anche visitare il Castello di Pietralata, un’antica costruzione del XI secolo, di cui restano le rovine (ben conservate) del grande muro di cinta e dell’insediamento centrale. Inoltre, vi è anche la Chiesa della SS. Trinità ancora consacrata.

Acqualagna è il luogo ideale da visitare nei prossimi weekend di novembre

Dal punto di vista enogastronomico, Acqualagna è considerata, invece, la patria del tartufo. Ogni anno, infatti, il paese è meta di tantissimi appassionati e amanti di questo tubero, noto fin dall’antichità, in epoca romana e greca. Oltre a poter assaggiare le varietà di tartufo più ambite e costose, qui è possibile visitare anche il famoso Museo del Tartufo, nato proprio per salvaguardare e, soprattutto, valorizzare questo prodotto d’eccellenza.

Sempre nell’ottica di valorizzare il tartufo, tra la fine di ottobre e le prime settimane di novembre, Acqualagna ospita ogni anno la tradizionale “Fiera nazionale del tartufo bianco”. L’evento, giunto ormai alla 57° edizione, permette agli appassionati di assaggiare e acquistare tutte le produzioni legate al tartufo, nonché prodotti d’eccellenza dalla gastronomia italiana.

Laboratori per bambini e alta cucina durante il weekend del 5-6 novembre

Dopo il successo dei primi appuntamenti di ottobre, anche il programma dei prossimi weekend di novembre sarà ricco di interessantissime iniziative.

Sabato 5 novembre, ad esempio, alle ore 15:00, verrà riproposto il laboratorio di cucina aperto per i bambini, con ingresso gratuito solo su prenotazione. Alle 17:00 si terrà, invece, un “Concerto Arpa e Violino”, mentre alle 18:00 ci sarà una degustazione e cooking class, con focus sul tartufo e sul farro. Il costo del biglietto, qui, è di 10 euro e comprende l’ingresso al Museo del Tartufo.

Domenica 6 novembre, invece, si terrà un cooking show con lo chef Federico Delmonte, alle ore 12:30. Un’ora e mezza dopo, confartigianato presenterà “Aspettando Choco Marche” a cura di Riccardo Pelagagge e Laura Martini. Infine, alle 18:00 avremo l’occasione di vedere all’opera lo chef stellato Errico Recanati, in un altro interessante cooking show.

Se amiamo il tartufo e la buona cucina, quindi, sicuramente Acqualagna è il luogo ideale da visitare. Per rimanere aggiornati riguardo i prezzi, le prenotazioni ed i prossimi eventi, consigliamo di visitare la pagina ufficiale del Comune di Acqualagna o la pagina Facebook “Visit Acqualagna”.