3 titoli azionari con alti dividendi e buone performance nel 2023

Il 2023 si è concluso ed è il momento di tirare le somme. Scopriamo quali sono stati i titoli con dividendi che hanno garantito i rendimenti più generosi ai propri azionisti.

Già più volte si è accennato ai vantaggi che i titoli ad alto dividendo possono comportare per il proprio portafoglio.

Partiamo però dalle basi. Un titolo azionario ad alto dividendo distribuisce periodicamente una parte degli utili ai propri azionisti. Tale parte è, per l’appunto, il cosiddetto “dividendo”. Quando questi ultimi sono piuttosto generosi, si parla di un titolo azionario ad “alto dividendo”.

Ecco ciò di cui tratteremo oggi.

3 titoli azionari con alti dividendi nel 2023

Tra i titoli che hanno pagato un dividendo più alto figura NRG Energy NRG, cioè una società elettrica che si occupa della produzione e gestione di impianti di energia.

Tra questi ci sono anche Bloomin’ Brands BLMN e Phillips 66 PSX. La prima società è una holding che si occupa della gestione di catene di ristoranti. La seconda appartiene al settore dell’energia, precisamente è un fornitore di servizi di trasporto e raffinazione.

Quindi, abbiamo visto quali sono e a che settori appartengono questi 3 titoli azionari con alti dividendi nel 2023.

Sono anche tra i più performanti in assoluto dell’anno

Secondo la rivista Morningstar, queste azioni sarebbero anche rientrate tra le 10 più performanti dell’anno appena trascorso.

Infatti, NRG Energy NRG è cresciuta del 67,25% nel corso del 2023, riprendendosi dal notevole calo dell’anno precedente. Bloomin’ Brands BLMN, invece, è cresciuta del 44,7%, riprendendosi a sua volta da un 2022 non proprio positivo. Infine, Phillips 66 PSX è salita del 32% dopo aver già guadagnato il 48,9% nel 2022.

Non resta che vedere come andrà il 2024 per questi titoli azionari e se gli investitori decideranno di puntarci proprio come hanno già fatto durante l’anno precedente.

Lettura consigliata

